Schriesheim. (RNZ) Der Kanzelbach ist am Samstagvormittag mit einer milchigen Flüssigkeit verunreinigt worden. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr. Die Verfärbung wurde demnach im Bereich der Gaulsbrücke gemeldet.

Als die Einsatzkräfte im Haus der Feuerwehr eintrafen, war der Bach auch in diesem Bereich schon milchig verfärbt. Es habe sich wohl um eine vorübergehende Einleitung in den Bach gehandelt, so die Feuerwehr. Den Ursprung habe man aber nicht ausfindig machen können. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen.