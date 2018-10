Achim Weitz wurde 1972 in Mannheim in geboren und wuchs in Ladenburg auf. Sein Abitur machte er am Carl-Benz-Gymnasium, bevor er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) begann. Nach praktischen Stationen bei der Stadt Ladenburg und im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises legte Weitz 1995 erfolgreich seine Prüfung ab.

Achim Weitz wurde 1972 in Mannheim in geboren und wuchs in Ladenburg auf. Sein Abitur machte er am Carl-Benz-Gymnasium, bevor er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) begann. Nach praktischen Stationen bei der Stadt Ladenburg und im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises legte Weitz 1995 erfolgreich seine Prüfung ab. Seine berufliche Karriere begann noch im gleichen Jahr bei der Gemeinde Heddesheim im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften. Vier Jahre später wurde Weitz zum Ordnungsamtsleiter gewählt. Auf diesem Posten blieb er 15 Jahre lang, bevor er 2014 in die Kölner Stadtverwaltung wechselte - zunächst ins Ausländeramt, später ins Wahlamt. Seit 1. Oktober ist Achim Weitz Leiter des Ordnungsamts in Schriesheim. (fjm)

