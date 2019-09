Schriesheim. (nip) Das Mammutprojekt steht zwar noch bevor: Die Pläne zur Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums werden dem Gemeinderat erst in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 25. September, vorgelegt. Unabhängig davon laufen in der Kurpfalz Grund- und Realschule sowie an der Strahlenberger Grundschule einige kleinere Maßnahmen, mit denen die betreffenden Einrichtungen von innen heraus ertüchtigt werden sollen: "Wenn die Sanierung der Gebäudehülle schon nicht funktioniert", wie es Bauamtsmitarbeiterin Karina Mayer formuliert. Die Neuerungen im Überblick:

> Kurpfalz-Grundschule: Der Eingangsbereich ist neu gestaltet und nach vorne versetzt. Die Türen sind leichtgängiger, das Lehrerzimmer wurde vergrößert. Dem Raum wurde quasi die überdachte Teilfläche des Außengeländes zugeschlagen. Die neue Sozialarbeiterin findet ein neues, größeres und barrierefreies Büro vor. Durch die Zusammenlegung von zwei Speisesälen entstand ein neuer Bewegungsraum. Weil mehr Materialien gelagert werden müssen, wurden neue Schränke eingebaut, die auch optisch ansprechender sind. Kosten bislang: 150.000 Euro.

> Kurpfalz-Realschule: Die Sanierung der Mädchentoilette wurde fortgesetzt. Für Planung und Umsetzung ist der Bauhof verantwortlich. 2020 erfolgt die Umgestaltung des Eingangsbereichs im vorderen Teil. Kosten bislang: 50.000 Euro.

Da manche Wände nicht bis zur Decke reichen, muss beim Brandschutz nachgebessert werden. Foto: Kreutzer

> In beiden Schulen sind Vandalismusschäden ein Problem, ebenso beschmierte Außenwände. Eine Foto-Überwachung soll Abhilfe schaffen. Ebenso ist der Brandschutz ein Thema. Bei einer Begehung fiel auf, dass die Trennwände zu den Klassenzimmern zu kurz sind und aktuellen Standards nicht mehr entsprechen. Derzeit erstellt die Firma Endreß Ingenieurgesellschaft für die Kurpfalz-Grund- und -Realschule ein Brandschutzkonzept. In beiden Einrichtungen werden Akustikdecken angebracht. Neu sind Elektro-Deckenheizungen. Sie seien "steuer- und nutzerfreundlicher" als Nachtspeicheröfen, erklärt Karina Mayer.

> Werkraum Volkshochschule/Strahlenberger Grundschule: Der Kellerraum, in dem bis zum Bezug des neuen Horts die Kinderbetreuung stattgefunden hat, wurde zum Werkraum umgestaltet und erhielt unter anderem einen neuen Bodenbelag sowie eine Akustikdecke. Zukünftig wird der Raum von der Strahlenberger Grundschule und der Volkshochschule (VHS) genutzt. Außerdem wurde eine der Toiletten zum Lagerraum für die VHS umgebaut. So lagert jetzt die Schule ihre Werkzeuge direkt im Werkraum, während die VHS ihre Materialien in dem neuen Lagerraum unterbringt. Außerdem wurde auch die Eingangstür erneuert, da die alte Tür regelmäßig aufgebrochen wurde und somit nicht mehr sicher war. Die Kosten belaufen sich bei diesem Projekt auf rund 35.000 Euro.