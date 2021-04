Schriesheim. (hö) Schriesheim ist bisher keine richtige Graffiti-Hochburg, anders als beispielsweise Heidelberg oder Mannheim. Aber seit Sonntag leuchtet vom Ölberg-Hang am oberen Teil der Weinberge – im Gewann Steinschleife, um genau zu sein – ein leuchtend orange-silberner Schriftzug "Max Jäck". Damit will der Jung-Winzer natürlich Werbung für sich und sein 2014 gegründetes Weingut machen – und gleichzeitig geht er damit seiner Neigung nach. Denn der 32-Jährige kann sich durchaus fürs Sprayen begeistern. Wenn er mal in Großstädten unterwegs ist, schaut er sich gern die Spraydosen-Kunstwerke an, außerdem hat er mal in seiner Jugend ab und an gesprüht, "aber das war nur ein kurzes Intermezzo", wie er sagt.

Nun traf es sich, dass er Kontakt zu einem Graffiti-Künstler aus dem Rhein-Neckar-Kreis hatte, der aber ungern seinen Namen in der Zeitung liest, der aber gern bereit war, die vorher schmucklose Betonmauer zu verzieren. "Ich wollte das für mich machen", sagt Jäck, "und der andere wollte malen." Zusammen mit zwei Sprayer-Kollegen machte der sich am Sonntag gegen 11 Uhr ans Werk, fünf Stunden später war das Trio fertig, Jäck versorgte die Maler mit gekühltem Wein. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden, sagt Jäck, eine große Vorplanung war nicht notwendig. Und, auch das gehört zur ganzen Geschichte: Groß nach Genehmigungen für das prägnante Graffito hat er nicht gefragt, zumal Jäck findet: "Das ist meine Mauer, und die kann auch bunt werden." Zumal ja das Landschafts- und Vogelschutzgebiet, in dem der Wingert, der zur Hälfte mit Riesling bestockt ist (der Rest ist Wiese), liegt, durch den bunten Schriftzug nicht beeinträchtigt werde. Und ewig halten wird der Schriftzug auch nicht, da die Mauer ja Wind und Wetter ausgesetzt ist. In vielleicht einem Jahr müsste das Werk sowieso erneuert oder ganz übermalt werden.

Und wie war bisher die Resonanz? Die allermeisten Kommentare seien positiv gewesen, viele hätten gleich ein Foto davon gemacht. Vereinzelt habe es aber auch Kritik gegeben, was denn Graffiti im Weinberg – und dann auch noch an solch prominenter Stelle – zu suchen habe. "Ich will ja nicht weiter die Landschaft bunt machen", so Jäck, "ich bin da ganz entspannt."

Es ist unwahrscheinlich, dass es weitere solcher gesprayten Werke in den Wingerten geben wird, denn Betonmauern gibt es kaum, und vor den weit verbreiteten Trockenmauern schrecken selbst die Sprüher zurück. Damit hat Jäck ein Alleinstellungsmerkmal an der gesamten Bergstraße, denn Graffiti gibt es bisher nicht, wenn man einmal von der Heppenheimer Lage Steinkopf absieht. Dort gibt es schon seit vielen Jahren an einer Betonmauer des Staatsweinguts den "Heppenheim"-Schriftzug, der aber immer wieder vollgesprüht oder "ergänzt" wurde: mal mit einem Hakenkreuz, dann mit dem Symbol der rechtsradikalen Identitären Bewegung, was beherzte Heppenheimer aber schnell mit einem roten Herz übermalten. Erst im letzten August wurden die weißen Buchstaben auf grauem Grund von der Heppenheimer Stadtjugendförderung neu angelegt.