Schriesheim. (fjm) Für fünf Schriesheimer und eine Ursenbacherin beginnt am Mittwoch, 26. Juni, eine neue Lebensphase: Dann werden sie von Bürgermeister Hansjörg Höfer als Stadträte vereidigt. Stimmkönigin unter den Neulingen ist Psychotherapeutin Claudia Kockrow: Die 53-Jährige holte für die Grüne Liste - auf Platz acht kandidierend - aus dem Stand 3190 Stimmen.

Ebenfalls neu im Gremium sind aus Schriesheim Dagmar Wenger (Grüne Liste), Christiane Haase (CDU), Ulrike von Eicke (FDP), Thomas Kröber (AfD) und Liselore Breitenreicher (BgS). In Altenbach verteidigten Christian Wolf (GL), Karl Reidinger (CDU), Hans Beckenbach (FW) und Renate Hörisch-Helligrath (SPD) ihre Sitze im Gemeinderat. Ursenbach wird künftig durch Gerlinde Edelmann (GL) vertreten.

Hintergrund Die Ergebnisse der Schriesheimer Ortschaftsratswahlen (absolute Stimmenzahl 2019), neue Räte gefettet: > Altenbach: FW/AL: 38% (4 Sitze): Herbert Kraus (1005), Hans Beckenbach (721), Hermann Pröll (407) und Carsten Junghans (368) GLA: 37,2% (4 Sitze/+1): Christian Wolf (795), Sabine Stern (585), Heike Luphaup (506) und Suzanne [+] Lesen Sie mehr Die Ergebnisse der Schriesheimer Ortschaftsratswahlen (absolute Stimmenzahl 2019), neue Räte gefettet: > Altenbach: FW/AL: 38% (4 Sitze): Herbert Kraus (1005), Hans Beckenbach (721), Hermann Pröll (407) und Carsten Junghans (368) GLA: 37,2% (4 Sitze/+1): Christian Wolf (795), Sabine Stern (585), Heike Luphaup (506) und Suzanne Epp (327) CDU: 14,2% (1 Sitz/-1): Karl Reidinger (516) SPD 10,5% (1 Sitz): Karin Malmberg-Weber (351) > In Ursenbach traten auf einer Gemeinschaftsliste Imke Felden, Miriam Köster, Patricia Reinhardt, Bernd Trotte, Melanie Nitzschke, Bernadette Siegmund, Clarissa Edelmann und Inge Pfrang an. Wegen Stimmgleichheit entscheidet dort das Los, das Ergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

[-] Weniger anzeigen

Hoffnungen auf das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin darf sich Stimmkönigin Fadime Tuncer von der Grünen Liste machen: Die 49-Jährige holte 6056 Stimmen, exakt 1000 mehr als Fraktionskollege Robert Hasenkopf. Zum Vergleich: 2014 hatte Heinz Kimmel, Fraktionschef der Freien Wähler, mit 5148 Stimmen die Rangliste angeführt. "Darüber, wer das Stellvertreter-Amt übernimmt, haben wir aber überhaupt noch nicht gesprochen", sagte Robert Hasenkopf am Montagabend. "Jetzt feiern wir erst einmal."

Gar nicht danach zumute sein wird wohl SPD-Stadträtin Irmgard Mohr: Die Vorsitzende des Verkehrsvereins war für Marco Ginal ins Gremium nachgerückt und wird auch wegen des schwachen Abschneidens der Sozialdemokraten nicht am Ratstisch vertreten sein. Die 72-Jährige ist damit neben Philipp Jäck (CDU) die einzige aktive Stadträtin, die an der Wiederwahl scheitert.

Dennoch wird das Gremium in der kommenden Wahlperiode deutlich weiblicher: Wurden 2014 noch sieben Frauen in den Gemeinderat gewählt, sind es dieses Jahr 13 - was fast einer Verdoppelung und knapp der Hälfte aller Vertreter am Ratstisch entspricht.

Jüngere Altersgruppen sind dagegen wenig präsent: Mit 33 Jahren ist CDU-Stadträtin Lisa Hartmann die Jüngste im künftigen Gemeinderat, gefolgt von Bernd Molitor (35 Jahre, Grüne Liste) und Nadja Lamprecht (36 Jahre, Freie Wähler).

Grüne bei Kreistagswahl vorn

Die ehemalige Weinkönigin Sophie Koch (20 Jahre, CDU) und ihre Prinzessin Sofia Hartmann (19 Jahre, Freie Wähler) schafften den Sprung in den Rat nicht.

Das Gesamtergebnis der Kreistagswahl im Wahlkreis 3, der Schriesheim, Dossenheim und Hirschberg umfasst, stand am Montag noch nicht fest. In der Weinstadt überholen die Grünen (27,2 Prozent) aber erstmals die CDU (22,6 Prozent). Die SPD sackt um sechs Prozentpunkte auf 17,6 Prozent ab, die Freien Wähler kommen auf 15,6 Prozent. Die FDP verbessert sich leicht auf 6,6 Prozent, fast gleichauf mit der AfD (6,8). Dahinter folgt mit 3,8 Prozent Die Linke. Am meisten Stimmen sammelt mit großem Abstand Fadime Tuncer (Grüne; 5229), dahinter folgen Rainer Dellbrügge (SPD; 3279) und Andrea Diehl (CDU; 2527).