Schriesheim/Chemnitz. (RNZ) Nur ein Punkt trennte die Floorballer des Turnvereins (TV) vor dem Wochenende von den "Floor Fighters" Chemnitz. Das Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller der Bundesliga verloren die Schriesheimer am Samstag mit 7:10 - und müssen damit ihre Hoffnungen auf einen Playoff-Platz erst einmal begraben.

Wie schon so oft zeigte der TVS während des Spiels zwei unterschiedliche Gesichter: In den ersten beiden Dritteln gelang es, die Partie selbst zu gestalten. Im Schlussdrittel hingegen agierte die Mannschaft zu passiv und ließ den Hausherren zu viele Räume. Nach einem 0:1-Rückstand gelang es zunächst, die Partie zu drehen. Unter den beiden Treffen war auch ein sehenswerter Strafschuss von Nationalspieler Felix Künnecke.

Anfang des zweiten Abschnitts konnten die Schriesheimer die 2:1-Führung durch Patrick Schellhase sogar ausbauen. Im weiteren Verlauf des zweiten Drittels blieb das Spiel knapp, wobei der TVS die Nase aber immer ein Stück vorn hatte. Beim Stand von 5:3 ging es somit ins Schlussdrittel.

Von nun an dominierten die Chemnitzer Hausherren das Spiel. Mit einem schnellen Tor sowie einem weiteren Treffer in Überzahl egalisierten die Sachsen den Spielstand und konnten sogar die Führung übernehmen. Durch einen weiteren sehenswerten Treffer von Schellhase glich Schriesheim zum 6:6 aus, doch nach einem Chemnitzer Doppelschlag bekam die außergewöhnlich junge Mannschaft keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Viel Zeit zum Zurückblicken bleibt den Schriesheimern jedoch nicht: Schon am Samstag gastiert in der Mehrzweckhalle der ETV Schenefeld aus Hamburg.