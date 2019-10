Von Karin Katzenberger-Ruf

Schriesheim. Das Gelbe Haus im Talhof wird zum Londoner Westminster-Hotel - zumindest im Zeitraum von Freitag, 8., bis Sonntag, 17. November. Dann gastiert dort die Theatergruppe "Die Rebläuse" mit "Außer Kontrolle". Im Stück des englischen Autors Ray Cooney spielt ein Schiebefenster eine Rolle, das in zwei Stunden etwa 20 Mal unvermittelt nach unten knallt. Nicht ganz. Es bleibt noch ein größerer Spalt, zwischen den ein Kopf passt oder auch ein Körper - die Aufgabe für Ingo Kaiser, dessen Rolle viel Körperbeherrschung verlangt.

Schließlich ist der Mann um die 50 die Figur, um die sich in der schwarzen Komödie alles dreht. Mal wird er im Schrank versteckt, mal in einem Rollstuhl aus dem Hotelzimmer geschoben. Einem Schäferstündchen zwischen dem britischen Minister Richard Willey (Ferdinando Abbate) und seiner Sekretärin Jane Worthington (Gina Rocco) steht er jedenfalls im Wege, obwohl er gar nicht mehr stehen kann. Ja, lebt er denn überhaupt noch? Eine Leiche im Zimmer wäre für Willey jedenfalls das Ende seiner politischen Karriere.

In dem Stück aus dem Jahr 1990, das seither zu den meist gespielten Komödien überhaupt gehört, schätzt Regisseur Wolfgang Mettenberger die absurde Komik: "Dabei zeigt uns Cooney schonungslos und höchst amüsant, humorvoll und witzig, fein durchdacht und überaus klug beobachtend, die Schwächen unserer Charakterzüge auf." Für eine Laienschauspielgruppe ist das trotzdem kein leichter Stoff. Als die "Rebläuse" dazu einladen, bei einer Probe dabei zu sein, stehen die Kulissen auf der Bühne im Gelben Haus gerade mal seit drei Tagen. Nach dem Erfolgsstück "Nonnenpoker" im vergangenen Jahr habe es sich die Theatergruppe bei der Suche nach einem passenden Stück nicht leicht gemacht, so der Regisseur. Rund 30 Bühnenwerke standen zur Wahl. Mit Hilfe der baden-württembergischen Theater- und Spielberatung in Heidelberg traf man nach Lesen, Besprechen und Diskutieren in der Gruppe wohl die richtige Wahl. Die ersten Proben starteten schon im März, im Oktober begann die heiße Phase.

Jetzt steht ein Proben-Wochenende auf dem Programm. "Da geht’s dann richtig zur Sache", sagte Mettenberger. Für den Theaterfachmann ist das Einstudieren des Stücks "eine reizvolle Aufgabe", weil die Schauspieler über sich hinauswachsen müssen. Eine Menge Arbeit kommt auch auf die Technik zu. Schließlich muss auch jemand, beziehungsweise drei Personen das Schiebefenster spielen. Durch dieses Fenster in Suite 648 des Westminster-Hotels kann man auf einen Balkon mit Blick auf die Themse gelangen und von dort aus auch in andere Zimmer. Das muss man über den "Ort der Handlung" wissen. Wer das Fenster spielt, muss es hinter den Kulissen einfach herablassen. Würde einer aber das Stichwort verpassen, könnte das gesamte Stück ins Stocken geraten.

Info: Das Stück "Außer Kontrolle" feiert am Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, im Talhof, Talstraße 182, Premiere und steht danach am 9. November, 19.30 Uhr, und am 10. November, 18.30 Uhr, auf dem Programm. Weitere Aufführungen sind am 15. und 16. November um 19.30 Uhr sowie am 17. November um 18.30 Uhr. Karten gibt es für 13 Euro bei Utes Bücherstube.