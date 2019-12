Von Volker Knab

Schriesheim. Sportlich ist es am Samstag für die Floorballer vom TV Schriesheim nicht so gut gelaufen: Mit 5:6 verloren sie ganz knapp ihr Heimspiel gegen die Gäste von der DJK Holzbüttgen. Die Aktion mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) war dagegen ein voller Erfolg. 48 Personen ließen sich als Stammzellenspender registrieren. „Wir haben neue Aufwärmtrikots bekommen, da haben wir die Möglichkeit, die frei zu gestalten“, erläuterte Alex Burmeister, Spielertrainer der Floorballer, wie es zu der Kooperation mit der DKMS gekommen war, deren Schriftzug die Aufwärmtrikots der Schriesheimer Floorballer ziert.

Burmeister hatte sich vor einigen Jahren in die Datenbank aufnehmen lassen, deren Ziel es ist, an Blutkrebs erkrankte Menschen einen geeigneten Spender zu vermitteln. In der DKMS-Datenbank werden die Stammzellen eines Menschen erfasst. Bei menschlichen Stammzellen gibt es Tausende von verschiedenen Kombinationen, die zudem unterschiedlich selten vorkommen. Bei einer Transplantation sollen die Gewebemerkmale zwischen Spender und Erkranktem aber eine möglichst hundertprozentige Übereinstimmung aufweisen. Das erhöht die Heilungschance, denn es mindert die Gefahr einer Abstoßung.

Die Schriesheimer wollten es nicht bei der Trikot-Werbung belassen. „Wir wollten darüber hinaus aktiv werden“, so der Spielertrainer. Eine Registrieraktion auf die Beine zu stellen, sei relativ leicht, und die DKMS helfe dabei. Ein Heimspiel habe sich angeboten. Bei dem Bundesligaspiel gegen die DJK Holzbüttgen am Samstagabend in der Schriesheimer Mehrzweckhalle hatten die Vereinsmitglieder mit der DKMS einen großen Tisch im Eingangsbereich vorbereitet, an dem vier Plätze für eine Registrierung aufgebaut waren. Zur fachlichen Unterstützung bei Fragen von potenziellen Spendern hatte die DKMS Heike Haushahn entsandt.

Die Spenderdatei wird seit 1991 aufgebaut. „Inzwischen haben sich bei der DKMS in Deutschland rund 6,5 Millionen Menschen registrieren lassen“, berichtete Haushahn. Weltweit sind es 9,5 Millionen Menschen. „Meine Spende hat mich motiviert, andere zu erreichen. Denn viele haben aufgrund mangelnder Aufklärung einfach Angst“, erzählte Haushahn. Dabei wird bei der Registrierung neben den persönlichen Daten lediglich eine Speichelprobe entnommen. In Schriesheim wurden immerhin knapp ein Fünftel der ungefähr 250 Zuschauer erreicht. Besonders vor dem Spiel ließen sich viele Zuschauer und Spieler aus Schriesheim sowie Gäste aus Holzbüttgen registrieren. Vor dem Spendentisch bildete sich zeitweise sogar eine Schlange.

Das Floorballspiel des TV Schriesheim gegen die DJK Holzbüttgen. Foto: Kreutzer

„Warum nicht, wenn wir schon da sind“, sagt Paul Bär. Mit seinen Freunden Jonas Kunstein und Carl Bürkel vom Floorballclub (FBC) Heidelberg war er gekommen, um sich das Spiel der Schriesheimer anzuschauen. „Ich finde, das ist eine super Sache. Das unterstütze ich gern“, merkte Bürkel an. Außerdem sei es so einfach. „Wie heißt es doch so schön: Stäbchen rein, Spender sein.“ Dann schoben sie sich ein Stück Kuchen in den Mund, das es als Dankeschön für die Aufnahme in die Datenbank gab. „Wenn ich einen Angehörigen hätte, der an Blutkrebs erkrankt ist, dann hätte ich doch auch gern, dass jemand hilft. Deshalb spende ich“, begründete Philine Friedrichsen ihre Bereitschaft, sich in die Datenbank aufnehmen zu lassen.

Mit circa 250 Zuschauern war die packende Partie gegen die DJK Holzbüttgen überdurchschnittlich gut besucht. Der TV Schriesheim lag in einem ersten starken Drittel mit 2:1 kurzzeitig zunächst in Führung. Nach einem kurz darauffolgenden gegnerischen Treffer ging es mit 2:2 in die Pause. Im zweiten Drittel konnte der TV dem Druck der DJK Holzbüttgen nicht standhalten, sodass die Schriesheimer vor dem letzten Drittel mit 2:6 hinten lagen. Dann aber hätten sie nach einer starken Aufholjagd das Ergebnis fast noch drehen können. Am Ende mussten sie sich aber dann doch den Gästen mit einem Endergebnis von 5:6 geschlagen geben.

