Schriesheim-Altenbach. (fjm) Die erste Klasse ist auch die größte: 18 Kinder wurden am Freitagnachmittag im Ortsteil Altenbach eingeschult. Eine fast schon sensationelle Nachricht für eine Einrichtung, die in den vergangenen Jahren vor einer ungewissen Zukunft stand. Sinkende Schülerzahlen und das kostenlose Ganztagsangebot an der Kurpfalz-Grundschule in Schriesheim ließen Schulleiterin Anja Münster-Doubravsky um die Zukunft der Schule fürchten: "Lange Zeit hatte ich das Gefühl, wir können hier oben dicht machen."

Doch nicht nur die große Zahl neuer Erstklässler lässt die Rektorin wieder optimistischer nach vorn schauen: Im kommenden Jahr werden sogar 25 Altenbacher Kinder eingeschult. "Selbst wenn fünf davon sich gegen die Grundschule vor Ort entscheiden, wären 20 Erstklässler immer noch unglaublich viel", sagt Münster-Doubravsky. "Wir sind da wirklich auf einem guten Weg."

Das liegt auch daran, dass die Schule ihre geringe Größe nicht mehr als Schwäche, sondern als Stärke sieht und präsentiert. "Wir sind klein, fein und familiär", sagt Münster-Doubravsky. "Jeder ist bei uns wichtig." Bei Klassengrößen zwischen elf und 18 Schülern komme auch die individuelle Betreuung nicht zu kurz, obwohl das Kollegium gerade mal aus fünf Lehrern besteht. "Die haben untereinander auch ein sehr enges Vertrauensverhältnis", sagt die Rektorin. "Das funktioniert sehr gut."

Vor allem das Angebot der Ganztagesbetreuung an der Kurpfalz-Grundschule hatte den Altenbachern in den vergangenen Jahren Sorgen bereitet: Am Schriesheimer Schulzentrum ist die Betreuung kostenlos, während Eltern in Altenbach für die Angebote des Kinderhauses Räuberhöhle und des Waldhorts in Wilhelmsfeld zahlen müssen. Im vergangenen Jahr hatte sich der Ortschaftsrat deshalb bewusst dafür entschieden, die Gebühren für das Hortangebot in Altenbach im Gegensatz zu anderen Einrichtungen nicht zu erhöhen.

Eigentlich entscheiden nicht die Eltern darüber, welche Grundschule ihr Kind besuchen soll, sondern der Wohnort: Jeder Schulbezirk ist einer Grundschule zugeteilt, nur in Ausnahmefällen dürfen sich Eltern dagegen entscheiden. Einer dieser Gründe ist die Notwendigkeit einer Ganztagesbetreuung, weil beide Elternteile voll berufstätig sind. In solchen Fällen können Altenbacher Eltern ihre Kinder bei der Kurpfalz-Grundschule anmelden, die inzwischen eine Ganztagsschule ist.

"Es wird aber wieder vermehrt wahrgenommen, dass es gut ist, die Kinder die Schule vor Ort besuchen zu lassen", sagt Münster-Doubravsky. "Wir hatten im vergangenen Schuljahr sogar einen Schüler, der aus Schriesheim wieder hierher zurückgewechselt ist." Das sei jedoch immer eine Frage des Geldes: "Wenn es bei Eltern finanziell knapp wird, haben sie gar keine andere Wahl, als ihre Kinder nach Schriesheim zu schicken."

Abgesehen davon fänden die Eltern an der Altenbacher Grundschule inzwischen geradezu "paradiesische Zustände", ist sich Münster-Doubravsky sicher. Im vergangenen Jahr sei jedenfalls kein Altenbacher Kind zu den Schriesheimer Grundschulen abgewandert.