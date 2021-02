Schriesheim. (hö) Die Schriesheimerin Gaby Rathfelder und Claudia Ehlen aus Dossenheim hatten den richtigen Riecher: Das am Montag in der RNZ veröffentlichte "Talstraßenfoto" der Facebookgruppe "Schriesheim – Historische Bilder" zeigt die Steigstraße in Meersburg, die die auf 300 Metern die Ober- mit der Unterstadt verbindet und zum Bodenseeufer führt.

Rathfelder, die schon oft diese Kleinstadt besucht hat, gab am Dienstag den Tipp, worauf die RNZ alle möglichen Steigstraßen-Bilder im Internet durchforstete, aber genau diese Perspektive fehlte.

Nun stellte sich heraus: Es ist die Meersburg. Repro: Kreutzer

Die lieferte am Donnerstagabend Ehlen – wenn man den richtigen Ausschnitt wählt (Mitte). Das Bild ohne Ausschnitt macht alles noch klarer: Links ist die Burg Meersburg zu sehen. Das angebliche "Ewald-Haus" (letztes Haus auf der rechten Seite) ist übrigens das Hotel Aurichs.