Von Volker Knab

Schriesheim-Altenbach/Schriesheim. Die großen Ferien sind zu Ende, und für insgesamt 129 Schriesheimer Erstklässler begann in diesen Tagen zum ersten Mal die Schule. Am meisten neue Gesichter sind in der Strahlenberger Grundschule zu finden (60 Erstklässler in drei Klassen, acht mehr als im Vorjahr), gefolgt von der Kurpfalz-Grundschule (49 Erstklässler in zwei Klassen, zehn weniger als im Vorjahr). Die kleinste Grundschule ist die in Altenbach mit 20 Schülern in einer Klasse – genauso viele wie vor einem Jahr.

Dabei wird oft vergessen, dass auch die Realschule neue Gesichter begrüßt: 67 waren es in diesem Jahr.

> Grundschule Altenbach: Ohne Paten geht nichts am ersten Schultag. Denn bei der selbst vorbereiteten Einschulungsfeier hießen die älteren Schüler 20 Erstklässler willkommen. Die Paten aus der vierten Klasse legten jedem ein Freundschaftsband um das Handgelenk und knüpften so einen ersten Kontakt zu den "Neulingen". "Ihr seid die größte Klasse, die wir an unserer Schule haben werden", sagte Schulleiterin Anja Münster-Doubravsky bei der Begrüßung in der Altenbacher Mehrzweckhalle. "Wir freuen uns riesig auf viele neue kleine Persönlichkeiten." Sie würden künftig den Schulalltag vielfältig bereichern, war sich Münster-Doubravsky sicher.

Im kurzen Eingangsgottesdienst band Pfarrer Kieren Jäschke insbesondere die Erstklässler in seine an der Gitarre begleiteten Lieder ein. Mit ihrem Klatschen oder Hüpfen verdeutlichten sie die Botschaft: Sei mutig und fürchte Dich nicht. "Lasst Euch heute ordentlich feiern!", so Jäschke, und die Bühne gehörte dem Programm der Viertklässler. Die überbrachten ihre Willkommensgrüße zunächst mit einem Tanz. In der Vorbereitung der Beiträge wirkten Klassenlehrerin Meike Geipel und Musiklehrer Martin Wörner mit, der auch den Schulchor leitet. In der Corona-Zeit musste der ruhen. "Aber jetzt dürfen wir wenigstens mit Maske und Abstand wieder singen", freute sich Münster-Doubravsky.

In ihrer kleinen Ansprache erzählte die Schulleiterin die Geschichte zweier Mädchen. Voller Freude kommt die eine in die Grundschule, während die andere alters-bedingt noch ein Jahr länger den Kindergarten besucht. Anhand der kleinen Erzählung zeigte die Schulleiterin den Kindern auf, wie zentral gegenseitiges Verständnis und wie tückisch Überheblichkeit für den Erhalt einer Freundschaft ist.

Mit der kleinen Zeremonie der Freundschaftsbänder bekam jeder der neuen Schüler, die von Klassenlehrerin Martina Gaudes begleitet wurden, einen Paten von den Viertklässlern. Dann brachten die älteren Schüler, dirigiert von Musiklehrer Wörner, klangvoll mit ihren Xylofonen den guten musikalischen Geist der Schule zu Gehör. Den Viertklässlern winkt als Dank ein Waldtag, verriet zum Abschluss noch Münster-Doubravsky, weshalb sich die Erstklässler am Montag nach ihrer Einschulung mit Fragen an ihre Schulpaten aus der vierten Klasse noch einen Tag gedulden müssen. Weitere Programmpunkte waren ein Schultanz und die Vorstellung des rührigen Fördervereins an der kleinen Schule.

> Kurpfalz-Realschule: Die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler in der Schulsporthalle stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Corona-Schutzregeln. Dennoch sah man in den Gesichtern der Kinder die Vorfreude und Spannung auf die neue Schule und ihre Innovationen, die es gleich mehrfach gab. Die Kurpfalz-Realschule präsentierte sich zunächst mit dem von den Schülern selbst geschriebenen Schulsong, der zum ersten Mal als Videoclip präsentiert wurde. Normalerweise würden hier die Singeklassen der Schule stehen, um die neuen Schüler singend zu begrüßen, aber da das Singen seit Ausbruch der Pandemie in den Unterrichtsräumen schwierig ist, mussten andere Formate gefunden werden, was dann auch klappte.

Schulleiterin Petra Carse wie auch der Vorsitzende des Freundeskreises der Kurpfalz-Realschule, Philipp Ehlermann, fanden mutmachende Worte, um die 67 "Neuen" willkommen zu heißen. Dabei erklärte Carse die Neuerungen an der Schule, denn einen einzigen Klassenlehrer gibt es nicht mehr, sondern erstmals haben zwei Lehrkräfte die Funktion der Klassenleitung. Die 5a wird von Charlotte Jacob und Eva Teich, die 5b von Cardy Bückmann und Nadine Joos und die 5c von Franziska Amler und Martin Wöllhaf geführt.

Ein weiteres Video der schuleigenen Aktion #wirsindstolzaufeuch zeigte den Weg durch das Corona-Jahr. In diesem Clip wurde gezeigt, dass in jeder Krise auch eine Chance zur Erneuerung steckt. Die Schule nutzte die Zeit – und ist in Sachen Digitalisierung mittlerweile sehr weit vorangekommen. Die neuen Fünftklässler erwartet eine gut ausgestattete Schule mit modernster Technik und Lehrer, die sich wieder auf den Präsenzunterricht freuen.

Die Klassenlehrer-Teams begrüßten die Neulinge mit Schultüten, die sie nach der Schultradition bei ihrem Abschluss wieder auffüllen lassen können. Es gibt nicht wenige Schüler, die dieses Versprechen am Ende ihrer Schulzeit einlösen.