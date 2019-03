Schriesheim. (mpt) Beliebt ist er, aber nur äußerst selten. Im Jahr 2016 organisierte die Stadt letztmalig den sogenannten Bürgertag. Eine Art Tag der offenen Tür, an dem das Rasthaus sprichwörtlich die Pforten weit aufstößt, um den Bürgern einen Blick hinter die Kulissen der Verwaltungsarbeit zu gewähren und sich auszutauschen. Auch 2007, 2008 und 2011 veranstaltete Schriesheim einen Bürgertag. Zu wenig und zu unregelmäßig, findet die Grüne Liste, die für einen festen, jährlichen Turnus plädiert.

"Es ist ein besonderer Kommunikationsweg, um mit den Bürgern in einen Dialog zu treten, bei Familien mit Kindern ist das Interesse immer sehr groß", lobte Fadime Tuncer in der Gemeinderatssitzung das transparente Rathaus. Doch um eine Art Event-Charakter zu implizieren, müsse der Bürgertag regelmäßig stattfinden. "Die Bürger wollen mehr mitgenommen werden, der Bürgertag wäre dabei ein wichtiger Baustein für eine offene Begegnung", betonte die Grünensprecherin.

Auch die Volkshochschule und die Musikschule könnten mit Sicherheit wieder einbezogen und somit den Besuchern ein interaktives Programm geboten werden, das unter dem Motto der Schulsanierung stehen könnte. Selbstredend sei auch der Gemeinderat in der Pflicht.

Bürgermeister Hansjörg Höfer äußerte jedoch Bedenken. Nicht am Bürgertag an sich, sondern an der Regelmäßigkeit. "Es ist ein hoher Arbeitsaufwand für die Verwaltungsmitarbeiter", erklärte er - und schlug zur besseren Kräfte-Einteilung einen zweijährigen Rhythmus vor.

"Die Vorbereitung bindet viel Arbeitskraft, die an anderer Stelle vielleicht sinnvoller einsetzbar und näher am Bürger ist", sagte Christdemokratin Andrea Diehl, während Heinz Kimmel (Freie Wähler) darauf verwies, dass das Rathaus ohnehin täglich für die Bürger geöffnet ist.

Will man Bürgerbeteiligung? Oder Bürgerinformation? Für Sebastian Cuny (SPD) ist der Antrag der Grünen mit einigen Fragezeichen versehen. Bei solch einem brennenden Thema wie beispielsweise der Schulsanierung seien gezielte Bürgerinformationsveranstaltungen wohl das bessere Format.

"Der Informationsgehalt beim Bürgertag ist eher gering. Da geht’s gemütlich zu, mit Würstchen und Kartoffelsalat", stimmte ihm Wolfgang Renkenberger (FDP) zu. Ihm persönlich mache es Spaß, beim Tag der offenen Tür mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Einen tatsächlichen "Mitgenommen-werden-Effekt" könne man sich dadurch aber nicht versprechen.

"Aber es geht um eine Form des Zusammenkommens, um auch die Masse zu erreichen", argumentierte Tuncer. So einigte man sich am Ende darauf, den Bürgertag ab 2020 bei Bedarf im zweijährigen Turnus auszutragen und gleichzeitig die Kommunikation mit den Bürgern bei dominierenden Themen stärker in den Blick zu nehmen. Anlässlich der Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums seien in diesem Jahr ohnehin zwei Bürgerinformationstage geplant.