Von Frederick Mersi

Schriesheim. Die ersten Holzbuden stehen bereits auf dem Festplatz, die Lichterketten hängen ebenfalls. "Die Organisation ist mittlerweile zur Routine geworden", sagt Markus Salfinger nebenan im Rathaus. Zum elften Mal wird am Freitag, 14. Dezember, um 17 Uhr das Weihnachtsdorf eröffnet - zum ersten Mal nach dem Rückzug von Volker Paul als Hauptorganisator.

"Ich glaube, ich habe würdige Nachfolger gefunden", sagt der ehemalige Vorsitzende der Markus-Paul-Stiftung, die unter anderem den Angehörigen von Opfern von Gewaltverbrechen hilft. Ursprünglich war das Weihnachtsdorf als Benefizveranstaltung für diesen Zweck gedacht. Elf Jahre danach hat es sich jedoch unabhängig davon als Veranstaltung etabliert. Volker Paul beschränkt sich jetzt auf den Glühwein-Verkauf, die Organisation übernehmen Veronika Drop, Markus Salfinger, Anja Berninger, Christine Morast und der Vorstand des Tennisclubs (TCS).

"Für uns war es klar, dass es mit dem Weihnachtsdorf weitergehen muss", sagt dessen Vorsitzender Robert Long. "Es ist eine Erfolgsgeschichte: Jedes Jahr kommen mehr Leute, unabhängig vom Wetter." Auch die Zahl der Anfragen für Stände steige, sagt Veronika Drop: "Wir müssen ziemlich vielen Interessenten absagen." Die Organisatoren legen Wert auf die familiäre Atmosphäre in dem kleinen Areal auf dem Festplatz - und darauf, dass es keine Doppelungen im Angebot gibt.

Hintergrund 17 Uhr: Eröffnung mit dem Kindergarten "Römerstrolche", Grußwort von Bürgermeister Hansjörg Höfer 17.30 Uhr: Römerstrolche 18.30 Uhr: Weihnachtsmann kommt. Samstag, 15. Dezember 14 Uhr: Beginn 15 Uhr: Römerstrolche 17 Uhr: Posaunenchor 17.30 Uhr: Weihnachtsmann kommt. 18 Uhr: Sunny and the Jokebox Sonntag, 16. Dezember 14 Uhr: Beginn 15 Uhr: Musikschule Schriesheim 18 Uhr: Mannheimer Elvis Freitag, 21. Dezember 14 Uhr: Beginn 15 Uhr: Weihnachtsdisco bis 21 Uhr Samstag, 22. Dezember 14 Uhr: Beginn 15.30 Uhr: Musikkorps des Polizeipräsidiums Mannheim und Heidelberg 18 Uhr: T-Band Sonntag, 23. Dezember 14 Uhr: Beginn 15 Uhr: Historischer Fanfarenzug "Schriesheimer Löwen" 15.30 Uhr: Schriesheimer Jagdhornbläser 16 Uhr: "Heidelberg & District Pipes and Drums" 17.30 Uhr: Weihnachtsmann kommt. Anschließend Weihnachtssingen mit Kindern und Besuchern 18 Uhr: Verlosung (fjm)

Erstmals mit dabei sein wird dieses Jahr die "Coffee Tö Go"-Kaffeebar der Familie Tönges, die dazu einen Pferdeanhänger umgebaut hat (die RNZ berichtete). Auch Weihnachtsgebäck, Glühwein, Kinderpunsch, Burger und Thüringer Bratwürste gehören zum Essensangebot. Zu kaufen gibt es zudem selbst gemachte Liköre beim "Destillat 99" und Honig, Weihnachtskrippen sowie Selbstgenähtes, Stoffpuppen und Weihnachtskugeln mit LED-Beleuchtung. "Alles handgemacht", versichert Drop. "Darauf achten wir bei der Auswahl."

Das Rahmenprogramm hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert: Der Kindergarten "Römerstrolche" ist ebenso wieder mit von der Partie wie die Musikschule Schriesheim, die es jedoch nicht mehr aufs Programmblatt geschafft hat. "Die haben erst ab- und dann wieder zugesagt", sagt Volker Paul. Viele Besucher locken jedes Jahr auch die T-Band und die Dudelsackspieler von "Heidelberg & District Pipes and Drums" auf den Festplatz.

Erstmals kommt die Stadt dieses Mal für die Gage der gebuchten Gruppen auf. "Das ist eine Veranstaltung für die Schriesheimer Bevölkerung und kein kommerzieller Markt", begründet Bürgermeister Hansjörg Höfer dieses Engagement in Form eines Zuschusses an den Tennisclub, der wiederum die Buchung der Bands für die beiden Wochenenden übernimmt.

Die spätere Terminierung auf den dritten und vierten Advent sei mutig gewesen, so Höfer. "Aber als ich das Wetter am Wochenende gesehen habe, war mir klar, das war die richtige Entscheidung." So könnten auch Kurzentschlossene am Sonntag, 23. Dezember, noch Weihnachtsgeschenke auf dem Festplatz finden.

Zum ersten Mal wird das Budendorf auch am Freitag des zweiten Wochenendes ab 14 Uhr geöffnet sein, auf dem Programm steht dann ab 15 Uhr - ebenfalls zum ersten Mal - eine "Weihnachtsdisco": "Wir hoffen schon, dass dann auch ein wenig getanzt wird", sagt Veronika Drop.