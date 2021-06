Schriesheim. (hö) Die Stelle des Bürgermeisters wird am Freitag, 25. Juni, öffentlich im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Somit kann man sich frühestens am Samstag, 26. Juni, 0 Uhr, bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 2. November, 18 Uhr.

Wählbar ist laut Gemeindeordnung, wer EU-Bürger ist und am Wahltag das 25., aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet hat. In Schriesheim ist am 28. November Wahltag. Sollte ein Kandidat nicht die absolute Mehrheit erreichen, ist für den 19. Dezember ein zweiter Wahlgang vorgesehen.

Die Amtszeit von Bürgermeister Hansjörg Höfer endet am 31. Januar 2022. Am Freitag stellen die CDU und die Freien Wähler ihren gemeinsamen Kandidaten vor, am 8. Juli erklärt Bürgermeisterstellvertreterin Fadime Tuncer (Grüne Liste), ob sie antritt. Die SPD wird keinen eigenen Kandidaten nominieren.