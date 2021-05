Schriesheim. (max) Endlich wieder ein Präsenztermin – und dann regnete es. Franziska Brantner, die Spitzenkandidatin für den Bundestag der Grünen in Baden-Württemberg, konnte das aber nicht abhalten. Unterstützung erhielt sie an ihrem Wahlkampfstand von den Gemeinderätinnen Fadime Tuncer und Dagmar Wenger. Im Zuge des Wahlkampfs besuchte die 41-jährige Lörracherin verschiedene Wochenmärkte der Region, um zu hören, was die Menschen in ihrem Wahlkreis umtreibt. Sie kandidiert bereits für ihre dritte Legislaturperiode im Bundestag, wo sie unter anderem auch als parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion fungiert.

In Schriesheim war sie vor allem froh, die Menschen wieder vor Ort antreffen zu können. Es sei ein "ganz anderes Gefühl", von Angesicht zu Angesicht mit den Leuten zu sprechen als virtuell. Trotzdem seien die digitalen Gespräche eine gute Möglichkeit gewesen, mit den Wählern in Kontakt zu treten. Gerade junge Leute und, was sie überrascht hätte, Frauen hätten das Online-Angebot gut angenommen. Für die Zukunft gelte es, das Beste aus persönlichem und virtuellem Kontakt herauszuarbeiten. Eine Frage, die viele Grünen-Wähler zurzeit umtreibt, kam auch prompt am Stand auf: "Wollt ihr wirklich mit der FDP, wie Christian Lindner sie führt, koalieren?" Brantner sagt: "Ja, denn mit ihnen haben wir in der Vergangenheit am meisten erreichen können." Dennoch werde ihre Fraktion nicht das Anhängsel einer anderen Partei werden, sondern: "Wir haben in allen Bereichen unsere eigenen Positionen, die wir vertreten können." So zum Beispiel Brantners Haltung zur Flüchtlingsfrage in der Mittelmeerregion. Man dürfe Italien und Griechenland nicht allein lassen. Stattdessen müssten andere europäische Staaten vorangehen. Es bräuchte eine europäische Behörde, die die Einwanderung im Blick hat. Wer nicht bereit sei, Geflüchtete aufzunehmen, müsse sich finanziell beteiligen.

Für die ehemalige Abgeordnete im Europaparlament ist das Thema "Europa" generell ein wichtiges. Man müsse sehen, dass die USA vorhätten, 21 Billionen Dollar in ihre Wirtschaft zu investieren, auch China nehme eine Vorreiterrolle auf dem Weltmarkt ein. Europa dürfe sich angesichts solcher Tendenzen nicht abhängen lassen. Hier gehe es darum, im digitalen Bereich eine solide Stellung einzunehmen und die Industrie europäisch zu denken. Man dürfe als Zulieferer nicht zur "verlängerten Werkbank von China" werden. Ebenfalls müsse der Klimaschutz in größeren Dimensionen gedachte werden, denn hier sei "sogar Europa nur eine kleine Einheit". Die Pandemie habe zudem gezeigt, dass innereuropäische Grenzen stärker abgebaut werden müssten.

Auch für die Rhein-Neckar-Region sei es wichtig, einen "klimaneutralen Wohlstand" zu schaffen. Hier gehe es darum, bestehende Initiativen und Projekte zu stärken, mit weniger Verpackungsabfall zu wirtschaften und mehr mit Holz zu bauen. Doch nicht nur das Bestehende gele es zu bewahren. Gleichzeitig müsse mehr in den Gesundheitssektor in der Region investiert werden, um Gesundheitsforschung und -technik weiter voranzutreiben. Verkehrstechnisch sollten die Anbindungen verbessert und "Park & Ride"-Konzepte ausgebaut werden.

Beim Gespräch mit Bürgermeister Hansjörg Höfer zeigte Brantner sich begeistert über das mobile Impfzentrum in der Mehrzweckhalle: "Da ist Zug dahinter, da geht es voran."