Schriesheim. (RNZ) Der Branichtunnel Schriesheim wird wegen Wartungsarbeiten von Montag bis Freitag, 13. bis 17. Dezember nachts gesperrt. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

Am Schriesheimer Branichtunnel stehen wieder turnusgemäße Wartungsarbeiten an. Deshalb wird der Tunnel in dieser Zeit nachts von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt werden. Ab Freitag, 17. Dezember, 5 Uhr morgens, ist der Branichtunnel wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Umleitung erfolgt jeweils über die Talstraße (Landesstraße L536a) und ist ausgeschildert.

Info: Eine Übersicht über alle geplanten Tunnelsperrungen gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/strassentunnel