Schriesheim. (pol) Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstag gegen 14.10 Uhr ein Feuer in einem Schuppen auf dem Gelände der Hundefreunde Schriesheim im Ladenburger Fußweg aus. Ein aufmerksamer Bürger hatte aufsteigende Rauchwolken bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Wie sich herausstellte, war ein Schuppen in Brand geraten, der als Holzlager genutzt wurde. Das Feuer griff dabei auf zwei angrenzende Gebäude über, die ebenfalls erheblich beschädigt wurden.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Schriesheim war mit sechs Fahrzeugen und 36 Wehrleuten im Einsatz und konnte das Feuer zeitnah löschen. Die Ermittlungen übernimmt der Polizeiposten Schriesheim.

Update: Sonntag, 29. März 2020, 15.45 Uhr