Mirko Amann von der „T-Band“ (Mitte) und Thomas Bloemecke (l.) sowie Horst Lange vom Sportverein freuen sich als Organisatoren auf das große Konzert am Samstag. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Für diesen Samstag, 24. Juli, haben die "T-Band" und die Fußballer vom SV Schriesheim etwas Großes vor, vielleicht sogar die größte Party, die Schriesheim seit der Pandemie erlebt hat: Auf dem Fußballplatz wird die "T-Band" ab 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) ein Konzert für 500 Gäste geben – alles vom Ordnungsamt abgesegnet.

Damit wollen die Organisatoren dafür sorgen, dass die Leute endlich wieder mal zusammenkommen: "Endlich wieder unter Leute!", seufzt Mirko Amann von der "T-Band". "Wir brauchen Anziehungspunkte", sagt Thomas Bloemecke vom SVS, "die ,T-Band’ will – und wir wollen auch."

Sein Verein sorgt währenddessen für die Bewirtung mit Weinen der Winzergenossenschaft, Bier von der Woinemer Hausbrauerei und Würstchen von Karl Forschner. "Fast wie ein kleines Dorf, es soll ja gemütlich sein", so Bloemecke.

Denn auch bei den Fußballern war der Veranstaltungskalender coronabedingt fast leer, dabei wissen sie, wie man Feste feiert, seien es das Oktoberfest oder das zum 1. Mai, das einst am Regenrückhaltebecken stieg und dann ab 2007 ins Sportzentrum verlagert wurde, weil die Logistik hier besser ist.

Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2019 hatte man schon die Lokalmatadoren der "T-Band" eingeladen, und auf diese Zusammenarbeit setzt der SVS wieder: "Das hat vor zwei Jahren gut geklappt", sagt Horst Lange.

Außerdem, so sagt Bloemecke, wolle man der "T-Band" nach ihrer langen Corona-Durststrecke helfen. Denn seit dem Mathaisemarkt 2020 endeten abrupt alle Auftritte, nur auf dem Obsthof Spieß spielte die Formation live vor Publikum am Wochenende des 2020er-Straßenfestes – für das es mit Varieté, Rummel und Zehntkeller-Kunstausstellung eine Art Ersatz gab.

Immerhin: Beim "Ersatz-Straßenfest" in diesem Jahr wird die "T-Band" auf dem Strahlenberger Schulhof spielen. Aber all das ist kein Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten: "Ein paar Sachen haben wir in Aussicht, aber viele Veranstaltungen für dieses Jahr sind schon abgesagt worden."

Und jetzt teilen sich SVS und "T-Band" das Risiko einer solchen Großveranstaltung, "sonst wäre das nicht zu finanzieren", sagt Lange. Denn allein die Licht- und Tontechnik samt Bühne ist schon eine aufwändige Sache.

Deswegen kostet das Konzert mit dem Titel "Restart 21 – Summerparty: Drink and Dance" auch Eintritt: 15,80 Euro. "Wir wollten den Preis human halten", sagt Amann, und Bloemecke findet: "Qualität kostet eben – auch wenn sich viele dran gewöhnt haben, dass es bei den meisten Veranstaltungen keinen Eintritt gibt."

Und Amann sagt: "Man bekommt ja was für sein Geld. Außerdem hatten wir seit Corona eigentlich nur Ausgaben – wie unsere ,Burgkonzerte’ – und kaum Einnahmen." Und jede Menge Lieder hat die Formation im Gepäck, versichert Amann.

Bisher ist der Vorverkauf gut angelaufen, im Grunde ist das Konzert fast ausverkauft, 400 Gäste will man eigentlich schon zusammenbekommen. Karten gibt es auf den Internetseiten des SVS und der "T-Band"; die Kontaktnachverfolgung läuft über die Luca-App, eventuell gibt es sogar eine Abendkasse für Kurzentschlossene.

Auch wenn die letzten Tage recht sonnig waren, sind am Samstagabend Niederschläge gemeldet. Da ist Lange nicht bange: "Wir können ja immer noch unters Dach." Die Band allerdings müsste dann im Regen spielen. Amann ist das fast egal, alle sind so hungrig nach Musik vor einem Publikum.

Und Lange ist sich jetzt schon sicher: "Am Samstag einfach mal die Seele baumeln lassen. Das wird emotionsgeladen."