Schriesheim. (pol/mare) Nach einem Zimmerbrand in Altenbach sind vier Menschen am Sonntagabend ins Krankenhaus gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 23.30 Uhr rückten demnach die Rettungskräfte zu dem Zimmerbrand in der Blumenstraße aus. Ein in Wohnzimmer befindlicher Schrank hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, was auf die Holzdecke übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim, die mit 20 Mann anrückte, hatte den Brand schnell gelöscht. Der 51-jährige Wohnungsinhaber und seine 35-jährige Frau konnten rechtzeitig die Wohnung verlassen, kamen jedoch aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung ebenso wie zwei weitere Bewohner des Hauses in umliegende Kliniken.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 EUuro. Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.