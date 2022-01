Das Dorfcafé in Altenbach – hier der „Probelauf“ am 25. September – sieht Wolf, der auch im Ortschaftsrat sitzt, auf einem guten Weg. In diesem Jahr könnte es losgehen. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das letzte Jahr war nicht einfach für die Grüne Liste, die seit der Kommunalwahl 2019 die stärkste Kraft im Gemeinderat ist. Am bittersten war die verlorene Bürgermeisterwahl, auch wenn Fadime Tuncer mit 42 Prozent ein mehr als achtbares Ergebnis erreichte. Dann verabschiedeten sich mit Robert Hasenkopf und Wolfgang Fremgen auch noch zwei bekannte Gesichter aus dem Gemeinderat. Im Gespräch mit der RNZ erklärt Fraktionssprecher Christian Wolf, wie es mit seiner kommunalpolitischen Karriere weitergeht, was an den Gerüchten dran ist, er habe Tuncer nicht genügend in ihrem Wahlkampf unterstützt – und was sich in diesem Jahr, gerade unter dem neuen Bürgermeister Christoph Oeldorf, ändern soll.

Jahresgespräche

Herr Wolf, was war denn für Sie der Höhepunkt des vergangenen Jahres?

Mir hat sehr gut gefallen, dass es in Schriesheim, als es die Infektionszahlen im Sommer wieder zuließen, viele schöne Veranstaltungen gab. Man spürte geradezu das Aufatmen. Das Potenzial der Stadt, sich gesellig zu treffen, kam wieder voll zum Tragen. Auch das Vereinsleben kam zurück. Das war eine tolle Sache. Ich sehne mich danach, dass das wieder möglich ist.

Christian Wolf gibt sich im RNZ-Jahresgespräch weniger kämpferisch, sondern eher staatsmännisch. Dem neuen Bürgermeister Christoph Oeldorf will die Grüne-Liste-Fraktion erst einmal offen begegnen. Und auch den anderen Fraktionen reicht er die Hand. Foto: Dorn

Ich dachte, Sie würden die Bürgermeisterwahl erwähnen – immerhin das kommunalpolitisch wichtigste Ereignis …

Ja, für die Kommunalpolitik war das natürlich der Höhepunkt.

Stimmt mein Eindruck, dass die Grüne Liste, und insbesondere Sie, nicht vorbehaltlos hinter der Kandidatin Fadime Tuncer standen?

Es gab im Vorfeld zwei Überlegungen: Stellen wir einen eigenen Kandidaten auf oder einen gemeinsam mit anderen Parteien? Darüber wurde intensiv diskutiert, und die Mehrheit hat sich dann für die eigene Kandidatin ausgesprochen. Diese Entscheidung haben wir alle gemeinsam getragen.

Am Anfang des Wahlkampfes hatte man das Gefühl, dass Sie sich nicht so stark einbringen, wie man es von Ihnen sonst gewohnt ist.

Wenn man so lange in der Kommunalpolitik tätig ist wie ich, schon über 35 Jahre, dann ist es gut, wenn andere, jüngere den Wahlkampf organisieren. Die haben sich leidenschaftlich engagiert, da konnte ich mich etwas zurücknehmen.

Ist mit diesem Ergebnis der Bürgermeisterwahl die grüne Siegesserie an ihr Ende gekommen?

Die 42 Prozent von Fadime Tuncer empfinde ich nicht als Niederlage, sondern als sehr gutes Ergebnis. Seit 1980 hat die Grüne Liste bei jeder Kommunalwahl zugelegt, da gab es nie einen Rückschlag. In der Kommunalpolitik ist Kontinuität extrem wichtig, und gerade in den letzten Monaten hörten einige der bekannten Gesichter wie Robert Hasenkopf oder Wolfgang Fremgen auf. Da wird es das nächste Mal nicht einfach sein, unser Ergebnis von 2019 noch einmal zu steigern. Aber der Generationswechsel ist notwendig, für alle Parteien. Die CDU zum Beispiel hat diesen bereits hinter sich.

Die Grüne Liste ist fühlbar in einem Umbruchprozess: Etliche Räte haben sich vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet – woran es auch Kritik gab. Wie geht es weiter?

Das ist ein durchaus geplanter Umbruch. 2019 haben viele Leute zwischen 30 und 40 Jahren bei uns kandidiert. Und diejenigen, die schon sehr lange dabei sind, haben aber auch ein Recht darauf, den Zeitpunkt ihres Ausscheidens selbst zu bestimmen. Dass dadurch mehr jüngere Leute im Gemeinderat vertreten sind, ist wichtig für uns und für das gesamte Gremium.

Sie sind ja nun der mit Abstand am längsten amtierende Stadtrat. Haben Sie denn Pläne aufzuhören, wie es manchmal gerüchteweise zu hören ist?

Friedrich Merz und ich sind ein Jahrgang – wieso sollte ich da ans Aufhören denken (lacht)? An diesen Gerüchten ist nichts dran. Der Generationswechsel ist sehr motivierend und absolut bereichernd. Mir macht es großen Spaß, die jungen Kollegen im Stadtrat noch eine Weile zu begleiten.

Was erwarten Sie vom neuen Bürgermeister?

Dass er offen an alle Themen heran- und offen auf alle Fraktionen zugeht. Wir geben ihm gerne die berühmten 100 Tage, um sich einzuarbeiten und eigene Vorstellungen zu entwickeln.

Kommen wir zum jüngsten kommunalpolitischen "Knaller", den gescheiterten Umzugsplänen des "Edelstein" auf das Gärtner-Gelände. Fühlen Sie sich in Ihrer Kritik jetzt bestätigt?

Wir haben frühzeitig gewarnt, dass es mit diesem Betreiber nicht funktionieren wird, das zeichnete sich schon im Frühjahr ab. Wir hatten und haben kein Vertrauen zu ihm, er hat ja auch nie ein schriftliches Konzept vorgelegt – auch nicht, als es die Stadt massiv eingefordert hat. Meiner Meinung nach hat die Stadt in dieser Angelegenheit viel zu lange gezögert.

Aber Sie hatten doch vor allem deswegen Vorbehalte gegen den Betreiber, weil er auf dem Gärtner-Gelände das von Ihnen gewollte Mehrgenerationenhaus nicht bauen wollte…

Ja, das hätten wir schon gerne gehabt. Als aber der Gemeinderat in Mehrheit entschied, dass ein Mehrgenerationenhaus zusätzlich zum geplanten Seniorenheim auf dem Gärtner-Gelände nicht gewollt ist, haben wir das mitgetragen. Wir wollten, dass das Projekt zustande kommt – egal ob mit oder ohne Mehrgenerationenhaus.

Aber die Umzugsidee "Edelstein aufs Gärtnergelände" ist doch an sich charmant, oder? Und was passiert mit dem alten "Edelstein"?

Ja, auf jeden Fall! Deswegen wurde ja auch die ganze Zeit mit dem Edelstein-Betreiber verhandelt. Nun müssen wir sozusagen ein neues "Edelstein" auf dem Gärtner-Gelände entwickeln, das nicht an diesen Betreiber gebunden ist. Eine Kombination aus Betreutem Wohnen und Pflege an diesem Standort kann auch mit anderen Betreibern umgesetzt werden.

Und wie geht es nun weiter?

Ganz grundsätzlich hat Klaus Gärtner das Heft des Handelns in der Hand. Er wird weiterhin mit der Stadt zusammenarbeiten, denn die hat die Planungshoheit. Es gibt, wie man hört, diverse Angebote von Investoren. Aus städtischer Sicht wäre es gut, wenn hier weiterhin ein Seniorenheim mit einer Pflegeeinheit entstehen könnte.

Anderes Thema: Auf der letzten Gemeinderatssitzung wurde der neue Kindergarten in der Conradstraße beschlossen. Aber es wird wohl noch mehr Neubauten geben. Halten Sie am Plan fest, dass einer auf der anderen Seite der B3 gebaut werden soll?

Ja. Drei Fünftel der Kinder wohnen oberhalb der B3, aber dort sind nur zwei Fünftel der Kindergartenplätze. Daher wäre ein neuer Kindergarten oberhalb der B3 gut. Das ist schon deswegen wichtig, weil Kindergärten wohnortnah angesiedelt sein sollten. Wir könnten uns den am Rathaus vorstellen, sind aber auch offen für andere Vorschläge.

Da gibt es ja Pläne der Bürgergemeinschaft, was die Neuordnung am Rathaus angeht. Wie beurteilen Sie die: großer Wurf oder Wolkenkuckucksheim?

Weder noch. Da waren gute Ansätze dabei, die man weiter diskutieren sollte. Aber man sollte den Kindergarten in der Römerstraße nicht – wie im Plan der Bürgergemeinschaft geschehen – zu groß machen. Das ist auch für die Kinder dort nicht gut.

Keine Flickschusterei mehr: Eine Verlegung des Feuerwehrhauses vom Festplatz hält Christian Wolf für sinnvoll; doch der neue Standort ist für ihn offen. Foto: Dorn

Die Pläne umfassen ja auch einen Neubau des Feuerwehrhauses mit einer Rettungswache …

Wenn die Finanzen es zulassen, würden wir einem Neubau des Feuerwehrhauses zustimmen.

Und an welchem Standort?

Der ist noch offen. Früher waren die Ladenburger Straße oder das Neubaugebiet Süd im Gespräch, nun ist es der Säulenweg, was mir persönlich ganz gut gefällt, allein wegen der kürzeren Rettungswege.

Aber den alten Standort am Festplatz würden Sie aufgeben?

Ja, das Feuerwehrhaus wurde dort ja schon einmal erweitert und müsste jetzt noch einmal erweitert werden. Da müsste man zu viele Kompromisse eingehen. Ich denke, wir brauchen einen Neubau, der allen modernen Kriterien entspricht. Das sollte uns die Feuerwehr wert sein – und das ist auf dem Festplatz nicht hinzukriegen.

Im Moment läuft die Gymnasiumsanierung – und zwar recht erfolgreich. Haben Sie sich mit Ihrer Skepsis geirrt?

Das würde ich nicht so sagen. Wir haben mit erheblichen Preissteigerungen gerechnet, die bisher nicht eingetreten sind, was uns sehr gefreut hat. Für uns ist wichtig, dass das Projekt jetzt zu einem guten Ende geführt wird.

In Sachen neue Pumptrack-Anlage war die Grüne Liste, sonst Hüterin der Stadtfinanzen, spendabler…

Das kann man von den finanziellen Größenordnungen her nun wirklich nicht vergleichen. Das ist ein tolles Projekt, da stehen wir zu 100 Prozent dahinter – auch wenn es teurer wird als anfangs geplant.

Aber irgendwann hat dann jede Kommune im Umland ihre Pumptrack-Anlage. Ist das so sinnvoll?

Ich finde schon. Wenn man so will, ist so eine Pumptrack-Anlage ja ein erweiterter Spielplatz mit einem speziellen Profil. Die Sanierung eines Spielplatzes kostet in etwa das Gleiche. Die Altenbacher Eltern schauen mit Freude, aber auch etwas wehmütig nach Schriesheim: Sie warten seit fünf Jahren auf die Sanierung ihres einzigen Spielplatzes.

Da Sie es ansprechen: Sind die Querelen um diesen Spielplatz jetzt zu Ende?

Ich hoffe es sehr. Allerdings ist dieses für Altenbach wichtige Vorhaben seit der letzten Entscheidung im Ortschaftsrat immer noch nicht weiter vorangekommen.

Was hört man vom Altenbacher Dorf-Café?

Die Finanzierung ist gesichert. Als Vorsitzender des Fördervereins habe ich die Hoffnung, dass es im Sommer eingeweiht wird. Die Pläne sind fertig, die Ausschreibungen sind raus – theoretisch könnte der Umbau gleich starten.

Im vergangenen Jahr versandeten auch alle Anstrengungen für einen Dorfladen in Altenbach. War es das?

Es ist schwer, in einer Pandemie solche Prozesse aufrechtzuerhalten. Insofern ist es niemandem vorzuwerfen, dass dieses Projekt gerade nicht weiterverfolgt wird. Auf jeden Fall ist es richtig, an dem Dorfladen dranzubleiben. Das Hauptproblem war aber, dass es niemanden gab, der den Dorfladen als Hauptverantwortlicher voranbringen wollte. Beim Café gibt es engagierte Menschen, die Verantwortung übernommen haben. Und so gründete sich auch der Förderverein – so weit ist es beim Dorfladen leider nie gekommen.

Haben Sie für dieses Jahr eine Wunschliste?

In Schriesheim muss mehr in Sachen Verkehr getan werden – angefangen mit mehr Radwegen bis hin zur Verkehrsberuhigung in der Heidelberger Straße am Wochenende. Es müssen endlich Schritte gegangen werden, um Schriesheim moderner aufzustellen. Dazu gehört auch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers im Rathaus – zumal die Stelle vom Land gut bezuschusst wird. Dafür ist die Zeit nun reif. Wenn ich durch die Altenbacher Brille blicke, sehe ich, wie viel sich in Schriesheim tut: Da werden Kindergärten neu gebaut, das Gymnasium saniert oder der Pumptrack verwirklicht. Ich wünsche mir, dass sich in Altenbach mehr tut, der Ortsteil ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Auch in Altenbach ist der Kindergarten sanierungsbedürftig – vom Spielplatz, einem Bolzplatz, der maroden Trauerhalle oder der Feuerwehrerweiterung will ich gar nicht reden. Im Grunde ist außer dem Glasfaserausbau in den letzten Jahren in Altenbach zu wenig passiert.

Was ist Ihre Meinung: Sollte Hansjörg Höfer zum Ende seiner Amtszeit Ehrenbürger werden?

Peter Riehl war 32 Jahre Bürgermeister, Peter Hartmann 40 Jahre Stadtrat. Beide sind parteiübergreifend durch den Gemeinderat zu Ehrenbürgern ernannt worden. Hansjörg Höfer war 37 Jahre kommunalpolitisch tätig, erst als Stadtrat, dann als Bürgermeister. Wir sollten darüber nachdenken.