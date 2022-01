Von Max Rieser

Schriesheim. Schon die schiere Zahl der geparkten Autos auf dem Festplatz ließ vermuten, dass sich am Montagabend etwas Größeres in der Stadt abspielte.

Betrat man die Heidelberger Straße dann aus nördlicher Richtung, bot sich ein imposanter Anblick: Rechts und links der Straße stand jeweils eine lange Reihe von Menschen, die sich an Schals und Schnüren aneinander festhielten. Rund 500 Teilnehmer, schätzte die Polizei, hatten sich eingefunden, um für ein solidarisches Miteinander in der Pandemie einzustehen.

Ein breites Bündnis aus Grüner Liste, CDU, SPD, Freien Wählern, FDP und der Bürgergemeinschaft hatte unter dem Motto "Uffbasse – Schriesheim ist solidarisch mit Abstand und Maske" dazu aufgerufen, sich nicht spalten zu lassen und für Demokratie, Hygieneregeln und Impfbereitschaft Präsenz in der Altstadt zu zeigen. Und es war tatsächlich die ganze Altstadt gefüllt, mit Demonstranten unterschiedlichster Couleur. Das angemeldete Treffen stellte vor allem auch ein Gegengewicht zu den unangemeldeten und über den Messengerdienst "Telegram" organisierten, als "Spaziergänge" getarnten Demonstrationen von Impfgegnern, Maßnahmenkritikern und Coronaleugnern, die seit nunmehr drei Wochen auch die Weinstadt erreicht haben.

In dieser Woche hatte die Veranstaltung mit rund 80 Teilnehmern einen leichten Rückgang zu verzeichnen. Die Polizei sprach hingegen nur von 40 Personen.

Die Menschenkette reichte vom Alten Rathaus durch die Kirchstraße, bog dann rechts in die Friedrichstraße ab, ging weiter an der Talstraße entlang und wieder zurück zum Alten Rathaus, wodurch der ganze Block umschlossen wurde. Außerdem reichte ein weiterer Arm vom Alten Rathaus bis zur Bahnhofstraße, wodurch die Teilnehmer in der gesamten Altstadt präsent waren. Was im Gegensatz zur Gegenveranstaltung sofort auffiel: Es wurde Abstand gehalten, und jeder trug eine Maske. Auf bunt bemalten Schildern waren Sprüche wie "Impfen statt Schimpfen", "Gemeinsam gegen Corona" oder "Impfen = Solidarität" zu lesen.

Um kurz nach 18 Uhr, dem Zeitpunkt, zu dem sich die "Spaziergänger" in der letzten Woche in der Innenstadt eingefunden hatten, herrschte gespanntes Warten, ob die Impfgegner auftauchen würden, was nicht der Fall war. Sie konzentrierten sich wohl eher an der B 3, so die Polizei.

Direkt vor dem Alten Rathaus hatte sich Fadime Tuncer von der Grünen Liste postiert, die gemeinsam mit Ulrike von Eicke von der FDP die Menschenkette angemeldet hatte: "So viele habe ich wirklich nicht erwartet, ich bin begeistert", sagte Tuncer. Etwas weiter, vor der evangelischen Kirche, stand der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny. Er fand, es sei "nicht nur ein Zeichen, sondern ein Ausrufezeichen", dass so viele Menschen gekommen waren. In den letzten Wochen sei der Eindruck entstanden, dass eine "überlaute Minderheit" den Ton angeben würde. Der Weg aus der Pandemie sei aber "kein Spaziergang, sondern ein Marathon, den wir nur zusammen zu Ende bringen können". Alle würden gerade auf vieles verzichten, und die montäglichen Veranstaltungen würden dieses gemeinsame Ausharren "torpedieren".

Von Eicke, die in einer gelben Weste als Ordnerin zu erkennen war, hatte sich an der Bushaltestelle "Rathaus" in der Talstraße postiert, als sich die Menschenkette um den Block schloss. Sie war froh, "dass wir das alle zusammen auf die Beine gestellt haben". Man solle mehr den Menschen zuhören, die in den Kliniken oder den Bestattungsinstituten arbeiten würden und wüssten, was das Virus anrichtete. Auch die Vorsitzende der Schriesheimer CDU, Christiane Haase, fand, dass die rege Teilnahme zeige, dass ein "Großteil der Menschen hinter den Maßnahmen steht". Extra aus Ursenbach war Ortsvorsteherin Inge Pfrang angereist, die fand, dass es sich "auf jeden Fall gelohnt" habe, teilzunehmen.

Bernd Hegmann (Freie Wähler) sagte, dass es wichtig sei, "Flagge zu zeigen", da es gerade "keine Alternative" zur Impfung gebe. Deutliche Worte fand er für die Politik, die seiner Meinung nach "zu Potte" kommen müsse. Liselore "Lissy" Breitenreicher von der Bürgergemeinschaft sagte: "Wir können stolz auf uns sein, dass so viele gekommen sind."

Auch der Jugendgemeinderat war mit sechs Mitgliedern vertreten, wie Vorsitzende Julia Ivanovski berichtete. Man habe sogar die zeitgleiche Sitzung des Jugendgremiums um eine Stunde vorverlegt und wolle sich solidarisch mit denen zeigen, "die es jetzt am schwersten getroffen hat, wie Pflegepersonal und auch Betroffene", sagte Jugendgemeinderätin Marieke Wölfer.

Und auch die für Schriesheim so wichtigen Vereine waren vertreten. Sogar mit Flagge waren die Naturfreunde in die Stadt gekommen, aber auch Mitglieder der Volleyballer und der Jagdhornbläser waren vor Ort. Der Vorsitzende der Naturfreunde, Sascha Gernold, sagte, dass die Aktion zeige, dass sich die "stille Mehrheit" vernünftig verhalte.

Julia Geiss vom Ordnungsamt berichtete kurz vor Ende der Veranstaltung, dass sie "sehr zufrieden" sei und es keine negativen Vorkommnisse gegeben habe. Froh sei sie vor allem darüber, dass sich "alle Teilnehmer an die ausgemachten Auflagen halten". Bürgermeister Hansjörg Höfer schritt sichtlich zufrieden die Reihen ab: "Die Leute zeigen mit ihrer Anwesenheit, dass sie sich den öffentlichen Raum nicht nehmen lassen. Sie zeigen Flagge für Demokratie und die Zukunft unserer Kinder."

Als es kurz vor 19 Uhr zu regnen begann, löste sich die Demo in der Altstadt langsam auf und wurde mit einem begeisterten Applaus der Teilnehmer quittiert "Gänsehaut-Feeling", fand Breitenreicher.