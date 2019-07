Weinheim. (keke) Seit Monaten ist das Schlossparkrestaurant in einen Dornröschenschlaf versunken. Lediglich die Küche wird zeitweise von dem Integrationsprojekt "Koch Kultur" warmgehalten. Seit etwas mehr als einem Monat und noch bis Ende Juli sorgt - zumindest an Wochenenden - der Weincontainer "Wine-flight" von Manfred Müller sowie Kay Gottuck für Leben auf der Restaurantterrasse. Wie es denn am Weinheimer "Hochfest", der Kerwe, mit der Bewirtschaftung aussehe, hakte SPD-Co-Fraktionssprecherin Stella Kirgiane-Efremidou im Verlauf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nach. Immerhin habe die Absicht bestanden, dass vom 9. bis zum 13. August die Vereine diesen Platz bewirtschaften und damit ihre Kassen aufbessern können. "Und jetzt steht der Container da, gegen dessen Aufstellung die SPD von Anfang an war und der eigentlich nur für 30 Tage genehmigt wurde."

Erster Bürgermeister Torsten Fetzner erläuterte den Sachstand. Müller und Gottuck beabsichtigten über die Kerwetage hinweg keine Bewirtung mehr. An ihrer Stelle übernehmen die Familie von Markus Lind (Autohaus Lind) sowie die Lateintanzformation "Tigers" der TSG Badenia Weinheim die Versorgung von Kerwegästen "auf diesem heiß begehrten Platz". Das Autohaus und die TSG Badenia stehen in Verbindung: Bei den "Tigers" sind Familienangehörige der Linds sportlich aktiv.

Über die hierzu nötige Erfahrung verfüge das Team, so Fetzner, verbunden mit dem Hinweis darauf, dass es bereits vor zwei Jahren unterhalb des Riesenrads die Straußwirtschaft "LOL" betrieben hatte - zur größten Zufriedenheit der Kerwegäste. Auch bei Lind und den "Tigers" wolle die "Koch Kultur" am Herd stehen und die Besucher verwöhnen. Fetzners Antwort hat SPD-Politikerin Kirgiane-Efremidou allerdings nur wenig besänftigt. Positiv sei, dass ein Verein zum Zuge kommt, findet sie. Zugleich verlange sie aber eine schriftliche Antwort auf die Frage, wie hoch die Pacht für die Betreiber des Weincontainers auf der Restaurantterrasse ist. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass irgendjemand bevorzugt wird. Sie wisse, dass sich auch drei Marktplatzwirte beworben hätten: "Den Zuschlag aber bekamen in eigenmächtiger Entscheidung der Verwaltung Müller und Gottuck."

Was nicht nur Kirgiane-Efremidou zusätzlich verärgert, ist die Tatsache, dass weder der Gemeinderat noch die Schlossparkkommission, die sich mit der künftigen Verpachtung des Restaurants befasst, "informiert geschweige denn gefragt" wurden. CDU-Fraktionschef Holger Haring bewertete die Sachlage ähnlich. Die Angelegenheit sei "unglücklich gelaufen", sie hätte mit mehr Sensibilität gelöst werden müssen. Eben unter Einbindung der Kommission.

OB Manuel Just, der bei der betreffenden Verwaltungsentscheidung noch nicht im Amt war, verteidigte Fetzner. Er hätte nicht anders entschieden. Die Erlaubnis für eine vier- oder achtwöchige Bewirtschaftung durch einen Betrieb liege in der Hand der Verwaltung, so Just.