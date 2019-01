Weinheim. (web) Es gibt Neuigkeiten vom Schlossparkrestaurant, über dessen Neuverpachtung derzeit eine eigens dafür eingesetzte Kommission berät: Nach Angaben von Weinheim-Sprecher Roland Kern haben es mittlerweile drei von acht Bewerbern in die engere Auswahl geschafft. Dies ist das Ergebnis der Kommissionssitzung am Mittwochabend.

Bekanntlich hat der letzte Pächter des ehedem "Ersten Hauses am Platz" im Sommer 2018 seinen À-la-carte-Betrieb eingestellt. Aktuell steht das Restaurant leer. In der Kommission sitzen Vertreter der Ratsfraktionen, Mitarbeiter des städtischen Liegenschaftsamts und Stadtmarketingchefin Maria Zimmermann. Als externer Berater ist darüber hinaus ein Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hinzugezogen worden.

Nach Angaben der Stadt hat sich die Kommission mit den Konzepten aller acht Bewerber auseinandergesetzt. Interessant ist, dass es tatsächlich acht Bewerber waren. Unmittelbar nach Ablauf der Bewerbungsfrist war von nur sechs Interessenten die Rede gewesen. Es seien aber alle acht Bewerbungen fristgerecht eingereicht worden, betont man bei der Stadtverwaltung: Die Post sei eben manchmal etwas länger innerhalb der Verwaltung unterwegs, deren Büros ja auch nicht alle im Schloss angesiedelt sind.

Nun soll die Kommission im Februar erneut zusammentreten. Die drei Bewerber, die die erste Runde überstanden haben, sollen sich dann persönlich vorstellen. Danach arbeitet die Kommission einen Vorschlag aus, mit dem sich dann wiederum der Hauptausschuss des Gemeinderats auseinandersetzt. Dies soll am Mittwoch, 13. März, geschehen.

Ziel der Verwaltung ist nach wie vor, den Restaurantbetrieb zu Beginn der kommenden Freiluftsaison zu starten. Als Traum-Termin gilt dabei das verlängerte Osterwochenende von Samstag bis Ostermontag, 20. bis 22. April. Wenn dieser Termin nicht zu halten ist, müsse man in den Mai ausweichen, so Stadtsprecher Kern.

Die Verpachtung der Gastronomieräume im Schloss ist längst zum lokalen Politikum geworden. Innerhalb von nur zwei Jahren hatten ebenso viele Pächter aufgegeben. Eine weitere "Pleite" soll nun unbedingt verhindert werden.

Dabei verfährt die Stadt nach dem Motto "Fördern und Fordern". So hat man sich einerseits darauf verständigt, den Pachtzins in den ersten Jahren niedriger anzusetzen, da in dieser Zeit die Schlossfassade saniert wird. Andererseits wird genau darauf geachtet, dass die Bewerber ein nachhaltiges Konzept mitbringen - und dass sie genug Geld in der Hinterhand haben.

Die nicht-öffentlich tagende Kommission soll sich am Mittwoch eine Stunde und 45 Minuten lang Zeit genommen haben. Die Verhandlungen waren erst zu Ende, als die darauf folgende Gemeinderatssitzung schon fast unmittelbar bevorstand.