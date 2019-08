Von Philipp Weber

Weinheim. "Es war definitiv kein Shuttle da", beteuert eine Besucherin des Konzerts von Dieter Thomas Kuhn, das am Samstagabend wenige Minuten nach 22 Uhr endete. Sie sei bis nach 23 Uhr im Regen gestanden, während sich ihr Mann und andere Konzertgäste ein Taxi teilten, um zu ihren Autos zu kommen, die sie auf den Freudenbergparkplätzen abgestellt hatten. Doch weder am Parkplatz noch am Schlosspark seien Busse gewesen.

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend hatte es den Pendelverkehr zwischen dem Firmenparkplatz im unteren Weschnitztal und dem Konzertgelände oben in der Innenstadt gegeben. Lediglich am Sonntag konnten die Konzertbesucher am Fachmarktzentrum parken, von dem aus sie die Konzerte zu Fuß erreichten. Dass der sogenannte Obi-Parkplatz an Konzert-Sonntagen zur Verfügung steht, sind viele der Besucher von vergangenen Konzerten im Schlosspark und am Waidsee gewohnt. Der Pendelverkehr an den beiden vorhergehenden Tagen war dagegen neu - und kostete sieben Euro pro Abend.

Dieses Angebot war wichtiger Bestandteil des Verkehrskonzepts, mit dem unter anderen die Stadt Weinheim und der Konzertveranstalter Demi-Promotion geordnete Abläufe rund um den Park gewährleisten wollten. Bei den Konzerten in den Jahren 2015 und 2016 hatten Autofahrer in den Wohnstraßen nahe des Parks nach Stellplätzen gesucht. Das sollte dieses Mal verhindert werden, auch wenn wichtige Verbindungen nur für Anlieger passierbar waren.

Stadtsprecher Roland Kern bezieht sich in seiner Antwort auf eine entsprechende RNZ-Anfrage auf eben diesen Gedanken: "Aus unserer Sicht war das Verkehrskonzept sehr erfolgreich und hat den Anwohnern wirklich eine Erleichterung verschafft." Dennis Gissel, Geschäftsführer von Demi-Promotion, schlägt zunächst in dieselbe Kerbe: "Auch wir waren mit der Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung und den damit verbundenen Maßnahmen sehr zufrieden." Er wertet auch den Einsatz der Shuttlebusse als "durchaus erfolgreich". Fünf große Busse und weitere vier kleinere habe man für den schnellen Zwischentransport der Gäste bereitgestellt. "Wo gibt es denn so etwas sonst noch?" Er räumt aber auch ein, dass der Rücktransport mehr Aufwand erfordert als die Hinfahrt.

Letztere erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, weil das Konzertareal meist weit vor Beginn der Shows geöffnet werd und die Musikfans nicht alle zur gleichen Zeit aufs Gelände wollen. Auf dem Rückweg ist mehr los: "Wenn es dann durch wetterbedingte Umstände zu einem schnellen Verlassen des Geländes kommt, kann es sein, dass sich die Taktung der Busse von 20 auf 30 bis 35 Minuten erhöht - was immer noch legitim ist", so der Veranstalter. Am späten Abend aber seien die Busse sogar länger als geplant gefahren, da einige Besucher auf dem Marktplatz weiterfeierten, sagt Gissel. So seien die Fahrzeuge nicht nur bis 23.30, sondern bis 24 Uhr unterwegs gewesen. Auch die zum Teil engen Straßen am Park seien für die Busfahrer zu bewältigen gewesen.

"Dass irgendwer über eine Stunde auf einen der zahlreichen Busse hätte warten müssen, ist uns nicht bekannt und kann bei der erwähnten Taktung eigentlich nicht sein", so Gissel.