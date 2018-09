Von Alexander Albrecht

Hirschberg-Leutershausen. Wenn die kleine Hölderlinstraße in Leutershausen zur exquisiten Mini-Feiermeile wird, die Sektgläser klirren und die Freddy Wonder Combo die cineastischen Genießer schon vor dem eigentlichen Event zum Mitwippen bringt - dann ist wieder Schlemmerkino-Zeit. Die neue Spielzeit hat am Montagabend begonnen, laut Mitorganisatorin Monika Erdmann sind alle zwölf Veranstaltungen im Olympia-Kino nahezu ausverkauft.

Der Charme und die heimelige Atmosphäre des Schlemmerkinos haben sich weit über die Ortsgrenze herumgesprochen, davon zeugen allein die Autos der Besucher mit den Kennzeichen "SÜW", "HP", "MA" oder "LU". "Ich hätte auch gerne noch eine Karte gehabt", scherzt Wonder, der mit seinem Strohhut und dem bunten Hemd ein bisschen wie ein Karibik-Urlauber wirkt. Mit seiner dreiköpfigen Band und Gute-Laune-Nummern steigert er die Vorfreude der Gäste weiter, die bei Schlemmerkino-Brause und Lauch im Blätterteig einen kulinarischen Vorgeschmack bekommen, der Lust - und Hunger - auf mehr macht.

Mit einem Gläschen Silvaner vom Weingut Teutsch geht’s hinein ins Vergnügen. Im Kinosaal stehen schon die Teller, die später vom wie immer bestens eingespielten Service-Team mit Erbsensuppe und Jakobsmuschel von Feinkost Wetzel gefüllt und serviert werden. Begleitet von den eindringlichen Klängen eines Didgeridoos, in das Wonders Bandmitglied und Saxofonist Michael "Stoni" Steiner bläst.

Dahinter ist auf der Leinwand jener berühmte Schnappschuss der "Apollo-Mission" aus dem Jahr 1968 mit der aufgehenden Erde zu sehen. Was Freddy Wonder zu ungewohnt ernsten Worten ermutigt und vor dem Hintergrund des Klimawandels zur Botschaft, sorgsam mit dem blauen Planeten umzugehen. Dann lässt der Altmeister gemeinsam mit Steiner, Keyboarder Markus Schramhauser, Gründungsmitglied der Ska-Band "The Busters" und Bassist Gigu Neutsch die Sau raus. Beim Stimmungsklassiker "Volare Cantare" klatscht das Publikum kräftig in die Hände.

Kein Schwein, aber dafür Poulardenbrust beziehungsweise Ziegenkäse für die Vegetarier wandern anschließend zu den Besuchern, die die Teller auf Holzbrettern auf ihrem Schoß drapieren. Angetan vom verlockenden Geruch der Speisen adelt Freddy Wonder kurzerhand das Hotel Krone in Großsachsen zur "Goldenen Krone". Küchenchef Alexander Hahn dürfte sich über das Kompliment sicher genauso gefreut haben wie die Musiker über den Schlussapplaus.

Vorhang runter für Wonder und Co., Vorhang auf für die locker-leichte französische Komödie "Liebe bringt alles ins Rollen". Die vielen Lacher deuten stark darauf hin, dass die Organisatoren den richtigen Film ausgewählt haben. So bezaubernd Alexandra Lamy in der Hauptrolle, so liebevoll haben Konditormeister Klaus Erdmann und seine Helfer das sündig-süße Dessert angerichtet: ein Duo von Schokolade und Vanille an Aprikosen-Coulis. Doch einmal muss auch der schönste Abend enden. Beschwingt, verwöhnt und fröhlich verlassen die letzten Gäste gegen 23 Uhr das Kino.

Klaus Erdmann und seine Frau Monika blicken zufrieden. Zwar unterscheidet sich der Abend nicht sonderlich von den Veranstaltungen in den Vorjahren und bietet für Wiederholungstäter keine echten Überraschungen. Doch geben Zuspruch und Rückmeldungen den Veranstaltern recht, am bewährten Konzept festgehalten zu haben. "Schön war’s, wir kommen wieder" - dieser Satz ist jedenfalls oft zu hören. Und so dürften auch im nächsten Jahr wieder die Sektgläser in der Hölderlinstraße klirren.