Weinheim. (web) Die Polizei ermittelt aktuell gegen zwei 16-jährige Jugendliche aus dem Weinheimer Umland. Sie sollen am vorletzten Samstag auf dem Parkdeck des Multzentrums eine Reinigungskraft krankenhausreif geschlagen haben. Über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim haben sich die Beamten am Mittwoch erneut an die Öffentlichkeit gewandt.

Sie suchen dringend Zeugen: "Im Zuge der ersten Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach kam es zu widersprüchlichen Angaben, insbesondere was den Streit und den Beginn der anschließenden Schlägerei zwischen den drei Beteiligten angeht", heißt es. Ein Polizeisprecher erläutert dies auf RNZ-Anfrage genauer.

So ist der Polizeiposten Hemsbach und nicht etwa das Polizeirevier Weinheim zuständig, weil einer der Beschuldigten in der Nachbarkommune wohnt. Der andere stammt aus Viernheim. "Bei Kindern oder - wie in diesem Fall - Jugendlichen gilt nicht das Tatort-, sondern das Wohnortprinzip", so der Behördensprecher. Im aktuellen Fall laufen die Fäden bei einem polizeilichen Jugendsachbearbeiter in Hemsbach zusammen. "Erste Ermittlungen" heißt in der Regel, dass zunächst der Geschädigte gehört wird.

Danach werden Zeugen befragt, ehe die Beschuldigten mit den Vorwürfen konfrontiert werden. "Dabei ist es auch Aufgabe der Ermittler, entlastende Fakten zu sammeln und einzuordnen." Hierbei stehen so gegensätzliche Aussagen im Raum, dass weitere Zeugen benötigt werden. Diese sollen sich unter der Nummer 0 62 01 / 7 12 07 oder der Nummer 0 62 01 / 1 00 30 melden.

Als sicher gilt laut Polizeibericht folgendes: Die Jugendlichen zerdepperten am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr Flaschen auf den Parkflächen des Einkaufszentrums. Der Reinigungsmann habe eingegriffen, weil er die Kunden in großer Gefahr wähnte: Er vermutete, dass die Jungen vom oberen Parkdeck Flaschen auf den Parkplatz darunter werfen.

Es kam zu Wortwechsel und zur Schlägerei, bei der die damals 15- und 16-Jährigen ihren 56-jährigen Kontrahenten zu Boden brachten und dann auf dessen Kopf eintraten. Folglich steht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung im Raum.

Wenn das Verfahren gegen die mutmaßlichen Täter abgeschlossen ist, ergehen Mehrfertigungen des Abschlussberichts an weitere zuständige Behörden, sprich: die jeweiligen Jugendämter.