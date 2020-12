Weinheim. (web/zg) Vom Weinheimer Hauptbahnhof her beträgt die Fahrzeit zwei Minuten, in Hemsbach ist der nächste Halt weitere zwei Minuten entfernt: Für Sulzbach und seine rund 2800 Einwohner bringt der S-Bahn-Halt einen Gewinn. Einmal pro Stunde stoppen jetzt die Bahnen dort, jeweils in einer Richtung. Einer der ersten Fahrgäste war Uwe Lochböhler, der Bahnexperte, der bei der Stadtverwaltung für den Öffentlichen Nahverkehr zuständig war. Seit einem Jahr ist er im Ruhestand und hatte lange auf die erste S-Bahn-Einfahrt gewartet, wie manch anderer Sulzbacher. Er ließ es sich am Sonntagvormittag nicht nehmen, einen Zug in Richtung Bensheim zu "empfangen" – und den Schritt vom nagelneuen Bahnsteig ins Innere der S-Bahn zu machen. Ein kleiner Schritt für Lochböhler, ein großer für den Ortsteil.

OB Manuel Just bedankte sich bei einigen "Geburtshelfern" des Projekts, allen voran bei Sulzbachs Ortsvorsteher Frank Eberhardt, aber auch bei dessen Lützelsachsener Ortsvorsteherkollegin Doris Falter: Erst ein Solidarpakt der beiden Ortsteile im Jahr 2011 hat nach jahrelangem Zögern der Bahn den Sulzbacher Halt ermöglicht. Denn dafür hatte Lützelsachsen auf einen Teil seiner Zugverbindungen verzichtet.

Die Bauarbeiten in Sulzbach begannen im August 2019, zwei jeweils rund 200 Meter lange Bahnsteige mit Treppenverbindungen auf die Dammweg-Brücke, einem Leitsystem und dynamischen Fahrgastinformationen sind seither entstanden. Inklusive der Planungskosten hat das rund drei Millionen Euro gekostet. Der städtische Anteil beträgt rund 620.000 Euro.

Auf eigene Kosten hat die Stadt zudem Park- und Ride-Anlagen bauen lassen. Für rund 800.000 Euro sind 40 Stellplätze für Autos und weitere für Fahrräder entstanden. Zum Fahrplanwechsel waren an den Parkplätzen noch Restarbeiten zu erledigen; das Tiefbauamt der Stadt peilt aber noch vor Weihnachten eine Fertigstellung an. Auch zwei Aufzüge auf den Dammweg werden 2021 ergänzt, die Schächte sind schon vorbereitet.

Zum Start der neuen S-Bahn-Haltestelle kam auch der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl vor Ort: "Das ist eine tolle Sache für Sulzbach, aber auch für den nördlichen Kreis und den angrenzenden Odenwald", sagte er. Die Landeszuschüsse seien gut angelegt, es sei ein attraktiver, bald barrierefreier Haltepunkt entstanden. Er hoffe auf rege Nutzung.