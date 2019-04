Von Günther Grosch

Weinheim. Fünf Tage Zeit miteinander verbringen, neue Freunde finden, viele unvergessliche Erlebnisse sammeln. Sich in Fairness, Toleranz und Freundschaft ausprobieren, Teamgeist und Selbstwertgefühl erfahren. Dies alles und noch mehr macht in diesem Jahr die Sommerferien für zehn Weinheimer Kinder und Jugendliche zu einem besonderen Erlebnis. Mit dem "KidsCamp" als Pilotprojekt ermöglicht der Rotary Club Weinheim (RCW) erstmalig bedürftigen Kindern, für die Urlaub vom Alltag keine Selbstverständlichkeit ist, eine derartige Freizeit.

Bei dem "KidsCamp" handelt es sich um ein kostenloses Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren, das der RC Weinheim in Kooperation mit der Nachwuchsorganisation "Rotaract Club" und dem Verein "Urlaubskinder e.V." anbietet.

Seine Premiere feierte das "Kids-Camp" im Jahr 2008 auf dem Heilbronner Gaffenberg. Aus dem ursprünglichen Projekt einer einmaligen Kinderfreizeit entwickelte sich aufgrund des großen Zuspruchs die Idee des dauerhaften Angebots. Aus der Pioniertat der Heilbronner Rotarier und dessen Wiederholungen entstanden weitere Kids Camps in der gesamten Bundesrepublik.

RCW-Mitglied Holger Maria Rohde, auf dessen Initiative hin das Projekt verwirklicht wird, erläutert das Vorhaben: "Wichtige Gemeinsamkeit aller Freizeiten ist die Auswahl der Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren, deren Einladung durch Patenschaften übernommen wird, sowie die religiöse und politische Unabhängigkeit des Ganzen."

Von Kindheitserinnerungen, zu denen vor allem die großen und kleinen Reiseerlebnisse gehören, erzählten Erwachsene noch ihren Kindern, erklärt Rohde. Leider aber gebe es viele Kinder, die später nicht von ihren Ferienabenteuern erzählen können, weil sie von Armut betroffen sind. Wenn Familien am Existenzminimum leben, ist bereits eine Fahrt zur nächst größeren Stadt zu teuer. Eine Reise in einen weiter weg gelegenen Ort oder gar in ein anderes Land ist für diese Kinder meist undenkbar, "aber dennoch unendlich wichtig", so Rohde. Das weiß man auch beim Deutschen Kinderschutzbund und dem von Caritas und Diakonie getragenen Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße.

Als prägende Erlebnisse warten auf die Teilnehmer des Camps, das in diesem Jahr vom 1. bis zum 4. August in Weiler bei Bingen stattfindet, eine Mischung aus Sportspielen, Bastel- und Werkangeboten, Waldwanderungen sowie gemeinsame Lagerfeuerabende. An dem Zeltlager nehmen 65 Kinder und Jugendliche des Rotary Distrikts 1860 teil. Die Teilnehmer aus der Zweiburgenstadt werden in Zusammenarbeit mit dem Kinderförderfonds Weinheim ermittelt. Meldungen an den Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße sind bis Ende Mai möglich.

Die Weinheimer Rotarier sind bei ihrem Projekt zusätzlich mit eigenen Mitgliedern vor Ort. Für Sicherheit sorgt neben der Vorbereitung und Schulung der Helfer der Verein "Urlaubskinder", der mit der Durchführung verschiedener "KidsCamps" in den zurückliegenden Jahren auf einen großen Erfahrungsschatz bauen kann.

Bei "Rotaract", einer Wortschöpfung aus "Rotary in Action", handelt es sich um einen international verbreiteten Service-Club für junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren aus verschiedenen Studienrichtungen, Berufen und unterschiedlichen politischen und religiösen Richtungen. Die Organisation steht den Ideen und Idealen von "Rotary International" zwar nahe, die Clubs der "Rotaracter" sind in Deutschland dennoch autark.

Info: Wer sich als ehrenamtlicher Helfer beim "KidsCamp" von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. August, in Weiler bei Bingen engagieren möchte, kann sich im Internet unter eveeno.com/kidscamp1860 anmelden. Der Aufbau findet bereits am Mittwoch, 31. Juli, statt. Meldungen von Teilnehmern sind bis Ende Mai beim Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße möglich.