Der Bau der Dreifeldsporthalle nimmt konkrete Formen an – die Planer erhalten freie Hand wie sie die Halle im Römerstadion platzieren wollen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm.

Ladenburg. Für die Ladenburger Vereine und Schulen war der 21. Oktober 2020 ein guter Tag. Mit der Auftragsvergabe der europaweiten Ausschreibung für den Bau der neuen Dreifeldsporthalle im Römerstadion wurde am Mittwochabend in der Lobdengauhalle ein Meilenstein gesetzt. Das Verfahren wird nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats vom Darmstädter Ingenieurbüro Grüninger begleitet, das dafür ein Honorar von 30.000 Euro erhält.

Wenn alles reibungslos läuft, kann der Bau der Sporthalle nun doch schon im Frühjahr 2022 beginnen. In einer der vergangenen Sitzungen prognostizierten Vertreter des Ingenieurbüros, dass erst Ende 2022 die Bagger im Römerstadion anrollen können. Das Entsetzen der Räte und Vereinsvertreter war damals groß. Nun war breite Erleichterung zu spüren, weil der Bau der Halle nun doch wesentlich früher beginnen kann als gedacht.

Bürgermeister Stefan Schmutz kritisierte in seinen einführenden Worten, dass manche beim Thema Hallenneubau eine "verklärte Wahrnehmung" an den Tag legten. Fakt sei, dass sich die Verwaltung erst seit 2018 intensiv mit dem Hallenneubau beschäftigt habe. "Wir waren nie untätig und standen oft in einem intensiven Dialog mit den Vereinen und Schulen", bekräftige Schmutz, dass die Verwaltung das Projekt immer mit hoher Priorität behandelt hat. "Heute erleben wir einen besonderen Tag, denn nun wird es konkret", lautete die Botschaft des Bürgermeisters. Im Zuschauerbereich verfolgten auch einige Vereinsvertreter interessiert den Tagesordnungspunkt der Sitzung.

Stadtbaumeister André Rehmsmeier und der städtische Gebäudemanager Götz Speyerer gingen auf die Fakten ein, die den beteiligten Firmen für die Erstellung der Modelle mitgeteilt werden. Die zwei möglichen Standorte der Halle im Römerstadion können die Architekten frei wählen. "Wir wollen die Kreativität der Planer nicht einschränken", sagte Rehmsmeier. Er gab den am Wettbewerb beteiligten Firmen auch mit auf den Weg, die Halle veranstaltungstauglich zu planen. Ob ein Gymnastikraum oder ein Kraftraum für die Gewichtheber integriert werden sollen, müssen die Ratsmitglieder noch entscheiden.

Immer wieder wird die Verwaltung Detailfragen stellen, die von den Räten zu beantworten sind. Ein großes Thema wird nach Auffassung von Speyerer der Brandschutz sein. Diese Kosten sind sicherlich nicht verhandelbar, die Ausstattung der Halle und des Gastronomiebereichs hingegen schon. "Wir müssen uns fragen, was wir uns leisten können", waren sich Schmutz, Rehmsmeier und Speyerer einig.

Rehmsmeier geht davon aus, dass der Partner für den Bau der Halle im Sommer 2021 gefunden sein wird. Er prognostizierte bereits jetzt, dass die neue Sporthalle einen hohen Qualitätsstandard haben werde, was ökologische, ökonomische und technische Vorgaben betrifft.

Die Ratsmitglieder dankten der Verwaltung, dass es nun doch schneller vorangeht als erwartet. "Wir kommen wirklich voran, jetzt brauchen wir aber auch viele Nutzungsoptionen", meinte Jennifer Zimmermann (Grüne). "Wir müssen den Druck hochhalten, die Vereine erwarten das von uns", ergänzte SPD-Stadtrat Bernd Garbaczok.