Hirschberg-Leutershausen. Vor 62 Jahren wurde die Musikkapelle "Ave Maria" gegründet, deren Hauptaufgabe es zunächst war, die kirchlichen Gottesdienste, Hauptfeste und Wallfahrten musikalisch mitzugestalten. Pfarrer Karl Urban war es, der sich um die Gründung und den Erhalt dieser Musikgruppe große Verdienste erworben hat.

1958 traf sich die Musikformation erstmals zu einer Probe im Pfarrhaus. Sie studierte damals nur Kirchenlieder ein, mit denen sie Messen, Wallfahrtsgottesdienste und Prozessionen in Leutershausen musikalisch begleitete. Es war ein Anliegen von Pfarrer Urban, dass die Musikkapelle unter den Schutz Mariens gestellt wurde. Aus diesem Grund wählte er den Namen "Ave Maria" aus.

Der erste Auftritt fand bereits bei der Christmette 1958 statt. Urban schaffte es, fast alle katholischen Jungen der abgehenden Schuljahrgänge für die Musikkapelle zu begeistern. Er besorgte für jeden auch das passende Instrument.

Vor den samstäglichen Proben waren die Jungen in der damaligen Zeit auch verpflichtet, zuvor am Rosenkranzgebet teilzunehmen. Für manchen war das nicht immer leicht, denn der eine oder andere spielte samstags auch noch in einer Handballmannschaft oder war in einem anderen Verein aktiv.

Die „AM“-Gründer mit Pfarrer Karl Urban, der den Kapellennamen ausgewählt hatte.

In den folgenden Jahren wurde diese samstägliche Regel etwas lockerer gehandhabt. Zu jener Zeit gab es auch begnadete Musiker wie Karlheinz Halder, der Trompete studierte und diesen Weg auch beruflich weiterging. Einen großen Anteil am Aufbau, an der Weiterentwicklung und am Erfolg der Kapelle "AM" hatte zweifelsohne Musikdirektor Albert Bläß aus Ladenburg, der ab 1970 die Musiker-Gruppe übernahm und diese 32 Jahre lang formte. Für die Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes wurde diese Übernahme zu einem Glücksfall. In seiner Person hatte man einen Dirigenten gefunden, der bereit war, sich mit vollem Herzen zu engagieren und seine Freizeit in hohem Maße für die Musik und seine Musiker zur Verfügung zu stellen. Er verstand es, neben dem kirchlichen Liedgut auch weltliches mit den Aktiven einzuüben.

Nachdem man im Jahr 1969 das Gemeindezentrum St. Martin an der Fenchelstraße eingeweiht hatte, war ausreichend Platz vorhanden, um den Gemeindemitgliedern auch gesellige Veranstaltungen anzubieten. Das führte dazu, dass die Musikkapelle verstärkt Unterhaltungs-, Stimmungs- und Tanzmusik ins Repertoire aufnahm. Nach und nach kamen die Bereiche Schlager, Pop und Musical dazu.

So war es nicht verwunderlich, dass die Kapelle mit ihrem Namenskürzel "AM" zu vielerlei Unterhaltungsabenden innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde verpflichtet wurde. Besondere Konzerte, bei denen Opern- und Operettenmelodien, Ohrwürmer aus bekannten Musicals und Musiktitel aus Rock und Pop intoniert wurden, begeistern immer wieder die Zuhörer. Damit bereichert die Kapelle "AM" auch heute das Leben in der Gemeinde und darüber hinaus.

Die Kapelle Ave Maria ist jederzeit offen für neue Mitglieder, hält aber auch an Traditionen fest. Die RNZ hat mit dem "AM"-Vorsitzenden Franz Ulrich Keppler über Zukunftswünsche und Nachwuchsprojekte gesprochen sowie darüber, was man als Bläser in der Kapelle "AM" mitbringen sollte. Wie sehen Sie den Auftrag der Gründer? Die Verpflichtung der Gründer, einen musikalischen Beitrag zur Mitgestaltung bei besonderen Festgottesdiensten und Wallfahrten zu leisten und innerhalb der Pfarrgemeinde präsent zu sein, wird uns auch zukünftig leiten. Mit unserem Engagement wollen wir Kirche für alle lebendig musikalisch mitgestalten. In welchem musikalischen Bereich bewegt sich die "AM"? Neben Kirchenmusik wird heute auch konzertante Musik und Unterhaltungsmusik zur Freude und Unterhaltung der Zuhörer in unserer Gemeinde und darüber hinaus gespielt. So kam es auch, dass aus dem Bläserchor "Ave Maria" die Kapelle "AM" wurde. Wie geht die Kapelle "AM" das Nachwuchsproblem an? Die Kapelle "Ave Maria" will gezielt den Nachwuchs ansprechen und fördern. Für das Mitspielen im Orchester haben wir im vergangenen Jahr einen neuen Anfängerkurs im katholischen Gemeindezentrum St. Martin in der Fenchelstraße gestartet. Interessierte, ob Jung oder Alt, können einfach vorbeikommen und bei uns ganz unverbindlich mal reinschnuppern. Wie war die bisherige Resonanz? Es kommen immer mal wieder Buben und Mädchen, die sich für ein Instrument interessieren. Mittlerweile sind fünf Jugendliche in der Ausbildung. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr kommen würden. Was erwartet man von einem Bläser in der Gruppe? Eine gewisse Begeisterung für unsere Musik beziehungsweise Toleranz dieser gegenüber sollte schon vorhanden sein. Wir spielen ja nicht nur sakrales Liedgut, sondern auch modernes und neuzeitige Arrangements. Einen Ausgleich findet man sicherlich beim gemeinsamen Musizieren. Die Gottesdienste, in denen wir spielen, gehören ja mit zu den Höhepunkten im gemeindlichen Leben. Zudem verbinden wir Musik auch mit gemeinsamen Unternehmungen, Freizeiten und Ausflügen. Wenn Sie nach vorne schauen, haben Sie Wünsche für die Zukunft? Die Motivation zu vollzähligen Proben und pünktlichem Probenbeginn. Das Wirgefühl stärken und der gemeinsame Wille, mit unserem Dirigenten eine tolle Musik zu machen. Ab und zu wieder ein unterhaltsames Konzert für unser Publikum zu geben. Natürlich ist das alles auch eine Zeitfrage, denn wir sind ja Hobbymusiker, und ein Großteil unserer Aktiven ist zudem berufstätig. (wabra)

In guter Erinnerung ist dabei noch das gemeinsame Konzert mit den Freunden von "Harmonie Municipal" aus Hirschbergs Partnergemeinde Brignais. Beide Musikformationen pflegen seit einigen Jahren enge freundschaftliche Beziehungen. "Solche Treffen der Musiker untereinander sind aufgrund der Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen besonders wichtig", sagte Vorsitzender Franz Ulrich Keppler.

Nach 32 Jahren verabschiedete sich der heutige Ehrenkapellmeister Albert Bläß als musikalischer Leiter, spielte aber danach noch einige Zeit als Posaunist im Ensemble mit. Anschließend gab es mehrere Dirigentenwechsel, wobei Alexander Kropp vor drei Jahren die Stabführung übernahm.

Damit die Kapelle "AM" in Hirschberg weiter ihren Stellenwert hat und ihren vielseitigen musikalischen Verpflichtungen nachkommen kann, wurde unlängst das Projekt "Zukunft" gestartet. Seit einigen Monaten bietet die Kapelle "AM" Schnupperkurse an. Bei diesen werden den Teilnehmern die verschiedenen Holzblasinstrumente wie Klarinette und Querflöte sowie Blechblasinstrumente wie Trompete, Posaune, Tenorhorn und Tuba vorgestellt. Das Ausprobieren der Instrumente unter professioneller Anleitung steht hierbei im Vordergrund.

Musikalisches Hirschberg: Kapelle AM Leutershausen

Vollblutmusiker Alexander Kropp bereitet es große Freude, das eigene musikalische Wissen auch an die Jugend weitergeben zu können. Zudem stehen ihm qualifizierte Musiker zur Seite. Der Diplom-Saxofonist, der an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim neben Jazz- und Popularmusik im Hauptfach Saxofon und in den Nebenfächern Klarinette und Querflöte studiert hat, weiß, wovon er spricht.

Mit den gut 20 aktiven "AM"-Mitgliedern übt Kropp neues sakrales und weltliches Liedgut ein.

Info: Zum Schnuppern kann man einfach donnerstags in den Probesaal von St. Martin in der Fenchelstraße kommen. Ab 19.30 Uhr findet man hier einen Ansprechpartner der Kapelle "AM". Kontakt: Kapelle.am@gmx.de