Von Christina Schäfer

Hirschberg. Janina und Heiko Jost sind noch Kinder, als sie in die Freiwillige Feuerwehr eintreten. Hier lernen sie sich kennen. Für beide ist es viele Jahre ein Leben für die Rettung anderer. Heute sind sie ein Ehepaar, haben eine Familie gegründet. Mit dieser Familie verändern sich die Schwerpunkte im Leben der beiden - und auch der Blick auf das Wirken in der Feuerwehr.

"Wenn jetzt ein größerer Einsatz ist, dann rufe ich schon mal an, um zu hören, ob es ihm gut geht", sagt Janina Jost, die heute viel häufiger von außen auf das Ehrenamt und die damit verbundenen Aufgaben ihres Mannes schaut.

"Früher wollte ich auch den Schritt in die Führungsebene gehen", erinnert sich die 35-jährige Erzieherin. Sie lässt sich nach ihrem Eintritt in den aktiven Dienst zur Maschinistin ausbilden - auch weil sie den Führerschein für die Feuerwehrwagen haben will.

"Bis dahin musste ich als Jugendwartin bei Übungen der Jugendfeuerwehr immer jemanden bitten, mir das Auto auf eine Wiese zu fahren", sagt sie und lacht. Der Wunsch, auf den Jugendleiterlehrgang geschickt zu werden, kommt dann aber nicht zum Tragen.

Janina Jost ist zu dem Zeitpunkt Mitte Zwanzig, rückt bei Alarm aus als ein Mitglied in der Gruppe, ist als Maschinistin diejenige, die die Pumpe im Blick hat, die sieht, wie es um das Löschwasser steht und die ihre Beobachtungen an den Gruppenführer meldet.

Der ursprüngliche Wunsch des Wechsels von der Gruppe in die höhere Verantwortung - "das ist heute passé", winkt sie ab. Für Ehemann Heiko ist das anders. Im vergangenen Jahr hat er sich zum stellvertretenden Kommandanten wählen lassen.

Sein Weg in die Einsatz-Verantwortung für andere Kameraden beginnt 2010, als er sich zum Gruppenführer ausbilden lässt. "Das war schon ein großer Schritt", sagt der 40-Jährige rückblickend. Doch der Wunsch nach dem "Mehr" überwiegt. Als er sein Sporthobby aufgibt, ist zusätzliche Zeit frei. Heiko Jost nutzt sie, lässt sich ausbilden zum Zugführer und ist in dieser Funktion an der Einsatzstelle fortan der technische Einsatzleiter, erkennbar als Mann in der grünen Weste.

Oft ist er zudem derjenige, der als Erster vor Ort ist. "Ich bin als Landwirt häufig in der näheren Umgebung, wenn der Alarm losgeht", erklärt er seine schnelle Präsenz. Und außerdem: "Wir aus der Leitungsebene wollen den Kameraden den Dienst ja vorleben." Selbstredend also, dass er bei nahezu jedem Einsatz dabei ist.

Am Einsatzort bespricht er sich mit dem Einsatzleiter, ist beteiligt an der Erstellung des Einsatzplans, vergibt die Aufgaben an die eintreffenden Gruppenführer - und er selbst funktioniert in dieser Zeit. Dass er die Verantwortung trägt, ist zweitrangig. Die Frage, ob man etwas hätte anders machen müssen, kommt später.

Dann, wenn alles vorbei ist, ziehen die Gedanken Kreise. "Aber das bleibt bei dir", sagt Heiko Jost etwas nachdenklich über die wachen Minuten vor dem Einschlafen, in denen Fragen und Bilder kommen.

Ihm helfe es, dass er zuhause nicht viel erklären muss. "Ich brauche ja oft nur ein Wort, um zu wissen, was gewesen ist", stimmt Janina Jost zu. Zuhause würden sie schon hin und wieder über die Feuerwehr reden - aber nicht ausufernd.

Das liegt vielleicht auch daran, dass nach mehr als einem halben Leben Feuerwehr sich bei Janina als Mutter die Prioritäten geändert haben. Ermutigt durch ihren Ehemann ist sie nach der Kinderpause zwar wieder in den aktiven Dienst eingetreten, doch insgesamt, so die junge Frau, sei die Feuerwehr an die zweite Stelle ihres Lebens gerückt.

Trotzdem: Wenn ein Alarm kommt und die Arbeit im Kindergarten es zulässt, fährt sie zum Hilfeleistungszentrum. "Meine Kolleginnen haben mir schon erzählt, dass ich bei den Kindern dann eine Heldin bin." Und während Janina Jost erzählt, spürt man: Für sie ist es nicht mehr wie früher. Die Routine sei nicht mehr da, sagt sie.

Mit den Kameraden habe sie auch nicht mehr so viel zu tun wie früher. "Und die Übungsbesuche kriege ich nur schwer hin", beschreibt sie den Spagat zwischen ihrem Dasein als Feuerwehrkameradin und Mutter. Heute würde sie gerne hier und da weggehen. Sie weiß, dass sie - so sehr sie ihren Mann unterstützt - irgendwann mehr gemeinsame Zeit für die Familie möchte.

Heiko Jost weiß das auch. "Und das ist absolut legitim." Feuerwehr ist ein zeitintensives Ehrenamt - speziell dann, wenn man als Führungsperson seine Rolle ausfüllen und Vorbild sein will. "Ich werde das neu bewerten müssen", sagt er mit Blick auf seine endende Amtszeit als stellvertretender Kommandant 2022.

Doch letztlich weiß er auch, dass er "Feuerwehrmann mit Leib und Seele" ist. Man will auf Einsätze, sagt er, denn "wir sind ja alle ein bisschen verrückt." Nicht zuletzt stehen da auch nach wie vor Motivation und Begeisterung. "Ich saß schon als kleines Kind im Fahrzeug vorne in der Mitte", erzählt er - sein Vater nahm ihn schon früh mit. Und ja, da war diese Faszination von Feuerwehr und Blaulicht.

Janina Jost sitzt daneben, als ihr Mann diese Sätze sagt. Weiß, wovon er spricht. Sie erinnert sich an ihren ersten großen Einsatz - den Brand des Rathauses in Großsachsen. Die Gedanken auf dem Weg zum Einsatzort, die Frage, ob alles Wissen parat ist, die Anspannung und Nervosität, um dann zu zeigen, was man gelernt hat - das alles ist dann da.

Heiko Jost ergänzt: "Man arbeitet genau darauf hin." Für ihn zählt heute aber noch etwas ganz anderes: "Wenn man einen Einsatz hat und die Menschen hinterher ,Danke!‘ sagen, mehr braucht man eigentlich nicht. Deswegen ist man bei der Feuerwehr."