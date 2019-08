Autofahrer biegen am Postknoten in Richtung Heidelberg ab. Dies ist ab übermorgen nicht mehr möglich. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Weinheims zentrale Nord-Süd-Achse, die Bundesstraße 3, wird von der Nacht auf Donnerstag an in eine Fahrtrichtung unterbrochen. Das teilte die RNV am Montag mit. Hintergrund sind die laufenden Arbeiten an der Kreuzung, an der die Mannheimer Straße in die B 3 einmündet: dem sogenannten Postknoten.

Nachdem die RNV die alten Straßenbahngleise erneuert und die frühere Haltestelle Luisenstraße durch den neuen barrierefreien Stopp "Hauptbahnhof" ersetzt hat, baut sie nun im Auftrag der Stadt den Postknoten um. Hierfür wird in der Nacht auf Donnerstag, 29. August, die Verkehrsführung geändert. Dies hat zur Folge, dass der motorisierte Verkehr nicht mehr aus Richtung B 3/Stadthalle kommend in Richtung B3/Heidelberg abbiegen kann. Die RNZ hakte bei der Stadt Weinheim nach und erfuhr, dass die Bundesstraße spätestens zu Beginn der Schulzeit wieder in beide Richtungen offen sein soll.

Laut ersten Informationen von Weinheim-Sprecher Roland Kern können Verkehrsteilnehmer, die vom Norden in den Süden Weinheims wollen, voraussichtlich über die Mannheimer Straße fahren, um am Multzentrum auf die Westtangente abzubiegen. Von dort aus kann man im Süden des Fachmarktzentrums wieder auf die B 3 gelangen. Sollte auch der Weg von der B 3 in die Innenstadt blockiert sein, kann man am "Scharfen Eck" in die Friedrich- und von dort aus in die Bismarckstraße abbiegen. Diese trifft dann wieder auf die gewohnte Zufahrt: die Bahnhofstraße. Laut RNV werden aber auch Umleitungen ausgeschildert sein. Der Verkehrsbetrieb bittet Autofahrer, die Schilder zu beachten.

Die RNV hatte im letzten Dreivierteljahr ein Mammutprojekt gestemmt. Zwischen den Haltestellen "Alter OEG-Bahnhof" und "Blumenstraße" wurden eine Vielzahl von Änderungen an der Linie fünf vorgenommen. Diese betreffen auch die Auto- und Radfahrer, insbesondere in der Mannheimer Straße. Seit Ende Juli ist die RNV-Ringlinie fünf wieder geschlossen, während der Umbauphase mussten Pendler auf Ersatzbusse zurückgreifen. Der Umbau des Postknotens ist der letzte Schritt, ehe die Zeit der Baustellen zumindest im RNV-Bereich endet.

Update: Montag, 26. August 2019, 19 Uhr