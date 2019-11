Von Philipp Weber

Weinheim-Rippenweier. Der vergangene Sonntagnachmittag wird Anja Blänsdorf wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Eigentlich hatte die Ortsvorsteherin von Rippenweier nur ihre neuen gepolsterten Gummistiefel einlaufen und zusammen mit ihrem Lebensgefährten nach dessen Kühen sehen wollen. Doch auf dem Weg zu dem Grundstück bei Heiligkreuz trafen die beiden auf zwei Jugendliche. Die Jungen machten Blänsdorf auf ein schreiendes Rehkitz aufmerksam, das allem Anschein nach von einem Hund angefallen worden war und sich im Verlauf der Flucht die Läufe gebrochen hatte.

„Ich habe meinen Freund nachschauen lassen und etwas Abstand gehalten“, sagt Blänsdorf im Gespräch mit der RNZ. Denn das schwer verletzte Tier bot keinen schönen Anblick – und war offensichtlich auch nicht mehr zu retten. Da der Mobilfunkempfang in diesem Teil Weinheims bekanntlich verbesserungsbedürftig ist, konnte die Ortsvorsteherin den Jagdpächter nicht per Handy verständigen. Stattdessen machten ihr Partner und sie sich per Traktor auf den Weg zu Marco Müller-Dörr.

Der Jagdpächter verlor keine Zeit. Am Ort des Geschehens hatte sich inzwischen ein Wanderer um das verletzte Jungtier gekümmert. „Er hielt es in den Armen und versuchte, es zu beruhigen“, so Blänsdorf. Jagdpächter Müller-Dörr blieb nichts anderes übrig, als das Rehkitz von seinen Qualen zu erlösen und den Kadaver per Anhänger abzutransportieren. Ihm und Ortsvorsteherin Blänsdorf ist es wichtig, den Vorfall öffentlich zu machen. Denn immer wieder scheuchen Hunde Wild auf. „Es war dieses Jahr schon der fünfte Vorfall dieser Art“, so Müller-Dörr.

Da der Jagdpächter im Hauptberuf als Tierarzt arbeitet, ist davon auszugehen, dass er die Hunde und deren Besitzer nicht leichtfertig für die Vorkommnisse verantwortlich macht. „Hintergrund ist, dass einfach viele Leute ihre Hunde im Wald frei herumlaufen lassen. Sie gehen davon aus, dass ihr Hund ihnen gehorcht.“

Wenn Hunde Wild wittern, greife allerdings ihr „eingewölfter“ Urinstinkt, so der Fachmann. Heißt: Der Hund jagt der Beute nach, diese flieht panisch. Szenarien wie diese können auch für Autofahrer Konsequenzen haben. Denn wenn das Wild um sein Leben rennt, achtet es nicht mehr auf Hindernisse wie Verkehrsstraßen. Es sei gar nicht so selten, dass Wildunfälle auf diese Weise zustande kommen, so Jagdpächter Müller-Dörr.

Den Hunden sei gar kein Vorwurf zu machen, sagt er. Der „eingewölfte“ Urinstinkt gehöre zum Wesen eines jeden Haushunds. Was die Gefahrenkonstellationen für Mensch und Tier betrifft, spiele es kaum eine Rolle, wie groß der jeweilige Hund ist, so der Veterinär und Jagdpächter. Auch vergleichsweise kleine Hunde könnten das Wild aufschrecken. Reißen können es naturgemäß dagegen eher die Großen.