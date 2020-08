Von Volker Knab

Weinheim. 6 Uhr in der Frühe. In vielen Schlafzimmern klingelt um diese Zeit der Wecker. Bei Dominik Heim und Johannes Wyrwoll sind die Klingeltöne dagegen längst verstummt. Die beiden Mitarbeiter der Straßenreinigung in Weinheim starten in ihren Arbeitstag. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat die beiden bei ihrem täglichen Einsatz für saubere Straßen, Rad- und Gehwege begleitet.

Der frühe Zeitpunkt ihres Arbeitsbeginns stört die beiden nicht. Im Gegenteil. Johannes Wyrwoll schätzt es, "die Stadt so früh morgens erwachend zu erleben", sagt er. Sein Kollege Heim nickt zustimmend. Die beiden fahren bei der Straßenreinigung Kehrmaschinen, eine große und eine kleine. Die Straßenreinigung ist innerhalb der Verwaltung der Stadt Weinheim in der Abteilung "Baubetriebshof" angesiedelt.

An seinem Job schätzt Wyrwoll aber ganz besonders "die Vielseitigkeit", sagt er. "Jeden Morgen habe ich einen anderen Blick auf die Stadt", erläutert er und schmunzelt. Berufsbedingt muss er seinen Blickwinkel allerdings auch am jeweiligen Verschmutzungsgrad der Straßen ausrichten. Denn je nachdem, wie der aussieht, kommen unterschiedliche Kehrfahrzeuge zum Einsatz. Die Wahl der Mittel hängt indes nicht allein von der Breite der Straße ab.

Wyrwoll und Heim entscheiden vor Ort, welches von beiden Fahrzeugen aufgrund des Verschmutzungsgrads oder der Zugangsmöglichkeit für die Reinigung besser geeignet ist: So können geparkte Fahrzeuge den Einsatz der großen Maschine verhindern. Manchmal kommen auch beide zum Einsatz.

Wyrwoll fährt beim Besuch der RNZ den Zwölftonner, die große Kehrmaschine. Heim sitzt am Steuer der kleinen Kehrmaschine, die viereinhalb Tonnen schwer ist. Wer sich hinter das Steuer oder besser ins "Cockpit" der Gefährte setzen will, braucht allerdings einen Führerschein der Klasse C. Den haben beide, und so tauschen sie "ihre" Maschinen auch.

Der 4,5-Tonner, die kleine Kehrmaschine, kommt insbesondere in den Ortsteilen mit engeren Straßen und Hanglagen zum Einsatz. Generell sind die kleinen Maschinen auch für Innenstadt und Fußgängerzone, Brücken oder Fahrradwege gut geeignet.

Hintergrund > Das vom Bauhof betreute Straßennetz beinhaltet circa 300 Kilometer. In der Abteilung Straßenreinigung sind 13 Mitarbeiter im Einsatz. > "Ihre" Fahrzeugflotte setzt sich aus einer Großkehrmaschine, zwei Kleinkehrmaschinen und sechs Kleinfahrzeugen zusammen. > Die Hauptaufgaben sind Straßenreinigung, Winterdienst, Bewirtschaftung der Papierkörbe, Leerung von Sinkkästen, Entsorgung wilder Ablagerungen und Rückschnitt der Pflanzen an den Straßenrändern. vkn

Zwischen 130.000 und 150.000 Euro kostet so ein Fahrzeug. "Da steckt schon viel Technik drin", erläutert der stellvertretende Fuhrpark- und Werkstattleiter des Baubetriebshofs, Stephan Schuhmacher. Nach Gewittern und Starkregen hat die Weinheimer Straßenmeisterei in der Nordstadt "Hotspots", die nach solchen Wetterereignissen regelmäßig aufgesucht werden – auch an diesem Tag. An Hanglagen könnten Geröll und Schlamm auf die Straße hinabgeschwemmt werden. Bei dem "Hotspot", den Wyrwoll und Heim als erstes ansteuern, führt die Straße steil nach oben.

Hinter der Bebauungsgrenze führt ein Feldweg weiter hoch in den Wald. Auf der Straße liegen eine Menge Laub und vom Hang herabgespültes Erdmaterial. Es ist das typische Bild nach einem Starkregen. Dann können zusätzlich die Abflusskanäle verstopfen. Deshalb beobachtet die Kanalabteilung in Zusammenarbeit mit der Straßenreinigung die Situation.

Die kleine Kehrmaschine kommt nun zum Einsatz. Drei bewegliche Besen sind unter dem Fahrzeug angebracht. Einer sitzt vorn, zwei sind schräg auf beiden Fahrzeugseiten positioniert. Die Seitenbesen befördern das Material vom Bordstein weg in die Mitte. Dort nimmt der sogenannte Saugmund das Material auf. Bei der Straße an der Hanglage liegt sehr viel Dreck auf dem Asphalt. Die zuletzt hohen Temperaturen haben den Schmutz dort festgebacken. Das Fahrzeug muss daher sehr langsam fahren. Der vordere Kehrbesen schabt den Dreck vom Asphalt ab. Die zwei hinteren sammeln das Material. Da der Dreck an manchen Stellen festsitzt, kommt jetzt zusätzlich die große Kehrmaschine mit der Walzenbürste zum Einsatz. Die bekommt die Verschmutzung besser ab.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich heutzutage um Maschinen, die nicht ohne Vorkenntnisse zu bedienen sind. Wer sich einmal auf den Fahrersitz gehievt hat, bemerkt das auf den ersten Blick: Hinter der Windschutzscheibe wähnt man sich fast in einem Cockpit mit verschiedenen Steuerungselementen. "Man muss schon etwas Respekt vor der Materie haben, bis man sich zurechtfindet", meint Wyrwoll.

Dann aber sei das Führen der Maschine vergleichsweise einfach, meint er. "Für die Arbeit muss man aber schon technisches Verständnis mitbringen", ergänzt Schuhmacher. Eine weitere Tücke ist der Platz des Fahrers. Bei den Kehrmaschinen sitzt der Lenker rechts. Beim Fahren ist daher der linke Winkel nicht gut einsehbar. "Die räumliche Wahrnehmung ist sehr wichtig", weiß Wyrwoll. Wie lang eine Tour der beiden dauert, hängt davon ab, wie viel Wasser gespritzt wird. Das Wasser bindet das Kehrgut. Das Material wird bei der Straßenreinigung vom Fahrzeug aufgenommen, gesammelt und im Bauhof als Restmüll entsorgt. Nach zwei Stunden muss in der Regel auf dem Bauhof Wasser "nachgetankt" werden.

Anschließend machen sich Heim und Wyrwoll erneut auf den Weg und reinigen einen weiteren Abschnitt des Straßennetzes.