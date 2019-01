Von Philipp Weber

Weinheim. "Es fällt schwer, zu gehen, wenn man so lange in einer verantwortlichen Position war." Das sagte Reinhold Albrecht Ende Februar 2018, als er der RNZ kurz vor seiner Verabschiedung aus dem Amt des Feuerwehrkommandanten ein Interview gab. Er habe vier Tage im Kloster verbracht, um sich auf den Ruhestand vorzubereiten. Niemand konnte ahnen, wie kurz dieser Lebensabschnitt für ihn sein würde, in dem er noch so viel vor hatte: Reinhold Albrecht ist am Abend des 31. Dezember im Alter von nur 60 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Die Betroffenheit und Trauer unter den Angehörigen der Feuerwehr ist riesig. Für viele der heutigen Verantwortlichen war Albrecht eine Vaterfigur. "Wir können es noch nicht fassen und sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie", teilt die Feuerwehrführung mit: "Reinhold war ein hilfsbereiter und kollegialer Freund, zu dem viele von uns eine sehr persönliche Bindung hatten."

Ende Februar 2018 verabschiedeten die Weinheimer Feuerwehr und der damalige OB Heiner Bernhard (r.) Reinhold Albrecht in den Ruhestand. Foto: Dorn

Tatsächlich fiel es schwer, Reinhold Albrecht nicht zu mögen. Das gilt auch für Medienschaffende: Selbst wenn man den Stadtbrandmeister mitten im Einsatz anrief, blieb dieser gelassen, gab prägnante Erklärungen ab - oder vereinbarte einen Rückruf. Er lebte in diesen Momenten das vor, was er selbst als Erwartung an einen Feuerwehrchef formulierte: "Er oder sie muss die Übersicht bewahren, fair sein und abwägen können. Und wissen, dass er so gut ist wie die Mannschaft."

Diese Haltung würdigt nun auch Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Torsten Fetzner. Albrecht bleibe ein Vorbild für alle im Rettungswesen Tätigen: "Er hat den Brandschutz in Weinheim maßgeblich vorangebracht und geprägt." Tatsächlich galt Albrecht über die Grenzen Weinheims hinaus als Experte - aber auch als Pragmatiker. Architekten, Veranstalter, Feuerwehrleute: Egal, wo man sich umhörte, überall wurde seine Expertise gelobt - aber auch die Art und Weise, in der er Dinge möglich machte.

Auch die Schriesheimer Feuerwehr hat ihn in guter Erinnerung: Albrecht habe der Weinstadt beim Bau des Branichtunnels wertvolle Hinweise gegeben. "Sein Tod reißt eine nicht zu schließende Lücke in die Gemeinschaft der Feuerwehren und in unsere Stadtgesellschaft", fasst Bürgermeister Fetzner zusammen.

So setzte sich Albrecht leise, aber bestimmt für Offenheit und Toleranz ein. Man sah ihn mehr als einmal bei Veranstaltungen des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt". Oft an der Seite seiner Ehefrau Manuela. Als Feuerwehrmann prägte er eine Ära: Von 1998 bis zum Frühjahr 2018 war er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, zehn Jahre davon hauptamtlich. In seine Ägide fällt der Umzug der Feuerwehr in die Bensheimer Straße, ebenso wie der Aufbau von Kinderfeuerwehren und eines Seelsorgeteams. In Erinnerung bleibt auch seine Leistung beim Großbrand der Firma "Naturin" vor zwei Jahren, er war der Einsatzleiter.

Überhaupt war Albrechts Leben untrennbar mit der Feuerwehr verbunden. Dazu kursierte eine gern erzählte Anekdote: Reinholds hochschwangere Mutter Ruth war auf dem Weg zur Geburt ihres Sohns mit dem roten VW-Käfer-Cabrio des damaligen Kommandanten und Freundes der Familie Albrecht, Dieter Neitzel, in die Klinik gefahren worden.

Seinen Nachfolger Sven Lillig hat Reinhold Albrecht eingearbeitet. Foto: Dorn

Klar, dass Reinhold Albrecht schon mit 13 Jahren zur Jugendfeuerwehr kam. Später lernte er Fernmeldetechniker, auf dem zweiten Bildungsweg Nachrichtentechnik. 1991 machte er sein Hobby zum Beruf, als Sachbearbeiter für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Als Feuerwehrchef waren ihm Kameradschaftlichkeit und das Gefühl für den Einzelnen wichtig. Ihm bleibe gar nichts anderes übrig, erklärte er der RNZ in seiner unnachahmlich pragmatischen Art: Ehrenamtliche müsse man eben mit Samthandschuhen anfassen.

Bei seiner Verabschiedung im Februar war die Stadthalle voll. Der damalige OB Heiner Bernhard würdigte Albrechts Fachkompetenz - ebenso wie Professor Hermann Schröder aus dem Landesinnenministerium: Albrecht sei ein "Mensch mit extremem Rückgrat" und "die Sicherheitskompetenz dieser Stadt. Das Bild der Weinheimer Feuerwehr ist im ganzen Land ein ganz besonderes."

Äußeres Zeichen für Albrechts Reputation war die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands, die er 2014 erhielt. Bis zuletzt amtierte er als Präsident der "German Police and Fire Sports Federation". Der Stadt blieb er als Sachverständiger für Brandschutzfragen treu. Aber auch darüber hinaus hatte er noch so viel vor: Er wollte reisen, öfter mit Ehefrau Manuela Cavaillon besuchen, an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, auf denen man ihn ebenfalls öfter traf. Als Hobby hatte er die Schauspielerei in der Theatergruppe "Holzwurm" entdeckt.

Die Anteilnahme ist groß: Schon am Mittwoch meldeten sich Dutzende Bürger sowie Vertreter anderer Wehren und Einsatzteams auf der Facebook-Seite der Weinheimer Wehr. Das THW Ladenburg formulierte: "Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr. Er fehlt uns. Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann."