Weinheim/Stuttgart. (RNZ) In den vergangenen Jahren sind Wohnkosten und Verbraucherpreise insbesondere in den Ballungsräumen Baden-Württembergs deutlich gestiegen. Das Wohngeld hatte in vielen Fällen nicht mehr gereicht, um die Wohnung zu finanzieren. Jetzt haben Bundestag und Bundesrat beschlossen, das Wohngeld vom 1. Januar an zu stärken, um steigende Wohnkosten und Verbraucherpreise auszugleichen. Darauf weist die Wohngeldstelle im Weinheimer Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren hin.

Durch die Änderung des Wohngeldgesetzes haben nun "deutlich mehr" Menschen mit geringen Erwerbseinkommen, niedrigen Renten sowie Bezieher von Kranken- oder Arbeitslosengeld Anspruch auf Wohngeld. So wird ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt, der bisher schon Wohngeld bezogen hat, künftig statt 145 Euro rund 190 Euro pro Monat erhalten. Dies entspricht einer Steigerung von rund 30 Prozent. Wohngeld gibt es sowohl als Miet-, aber auch als Lastenzuschuss für Eigentümer von Wohnraum, sofern dieser von den Betroffenen selbst genutzt wird. Das monatliche Nettoeinkommen darf allerdings bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Dies sind für einen Alleinstehenden 1061 Euro, für eine Familie mit zwei Kindern 2297 Euro, wobei die genannten Einkommensgrenzen nur als Richtwert gelten: "Das Einkommen muss jeweils im Einzelfall betrachtet werden, da mögliche Freibeträge wie zum Beispiel bei einer schweren Behinderung dabei nicht berücksichtigt werden", teilt die Stadt mit. Des Weiteren werden Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, von Kita-Gebühren befreit.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Antragsformulare sind erhältlich bei der örtlichen Wohngeldbehörde des Amts für Soziales, Jugend, Familie und Senioren. Diese befindet sich im Gebäude der Weinheim Galerie, Dürrestraße 2, Ebene 2. Auch im Bürgerbüro, ebenfalls in der Weinheim Galerie, sowie in den Verwaltungsstellen der Stadt gibt es die Formulare. Die Verwaltung will gerade auch ältere Menschen ermutigen, entsprechende Anträge zu stellen. Gerade Ältere scheuten sich oft, Unterstützung zu beantragen, obwohl ihnen entsprechende Leistungen zustehen.

Das Team der Wohngeldbehörde helfe den Betroffenen gerne, die Anträge korrekt zu stellen. Die Experten würden Betroffene auch umfassend über weitere soziale Leistungen beraten, etwa den einkommensabhängigen Zuschlag zu Kindergeld oder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, heißt es abschließend.

Info: Auskünfte gibt es unter Tel. 06201/ 8 22 88 (Buchstabenbereich A bis H), 8 22 33 (I bis M) und 8 22 87 (N bis Z).