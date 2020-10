Weinheim/Region. (ans/stu/web) Während es in Heidelberg Diskussionen gab, ging die Sache an der Bergstraße und in der umliegenden Region ziemlich geräuschlos über die Bühne: Wirte dürfen im Herbst und im Winter die Außenbereiche ihrer Häuser beheizen. Das war in den meisten Gemeinden bislang ohnehin erlaubt und soll angesichts der aktuellen Lage auch nicht allzu heftig reguliert oder gar verboten werden. Damit bekommen die Gastronomen im Corona-Winter die Chance, auch vorsichtige Gäste zu bewirten, die den Gang ins Innere der Wirtshäuser scheuen. Darüber hinaus wächst die Fläche, die sie nutzen können: Die Hygiene- und Abstandsregeln bleiben ja erhalten. Stehen die Passanten nun bald vor einem Wald aus Heizpilzen? Eher nicht. Das zeigen die Aussagen der Gastronomen aus der Region.

"Einige haben schon elektronische Heizgeräte angeschafft, wir denken darüber nach", sagt Andrés Salazar. Er betreibt das Café Florian in Weinheim und ist einer der Sprecher der dortigen Interessengemeinschaft Historischer Marktplatz: "Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen abwarten. Es ist eine gewisse Verunsicherung zu spüren." Mit Gas betriebene Heizpilze habe er bislang keine gesehen, was aber nicht heißen müsse, dass das so bleibt. "Es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung: Wenn man eine Gasflasche nach der anderen verbraucht, aber kaum Gäste hat, lohnt es sich nicht." Im "Café Flo" sei drinnen ebenfalls ausreichend Platz, betont er. Wäre dem nicht so, könnten es Draußen-Heizgeräte allein wohl nicht richten. Klar ist schon jetzt: Es wird ein Konzept für die Außenbewirtung am Marktplatz geben, ebenso wie ein vorweihnachtliches Angebot.

Einige Straßen weiter, in der "Woinemer Hausbrauerei", gibt es neben der Drinnen-Gastronomie mit Service ein Biergartenangebot, auch im Winter. Der Betrieb will einen Teil des Biergartens vor Wind und Wetter schützen, um diesen dann überschlägig (also nicht bis auf Raumtemperatur) zu beheizen. Dabei kommen Elektro-Wärmestrahler zum Einsatz. Das heiße aber keineswegs, dass die Brauerei-Gastronomie Tisch an Tisch reihe, so Organisatorin Nicole Ebler. Es gebe ein Abstands- und Hygienekonzept. Um Platz dafür zu schaffen, seien das alte Sudhaus und der Brauhof umgebaut worden. Ganz ohne Außenbeheizung gehe es indes nicht: "Wir wollen Arbeitsplätze erhalten." Das sei eh schon schwer genug. Der Betrieb habe durchaus in Klimaschutz investiert, die Bierproduktion sei modernisiert worden und nun energieeffizienter als zuvor.

Das Zelt des Würzburger Hofs wird auch mit Elektroheizern erwärmt. Foto: Dorn

"Ohne Gäste geht es nicht – und viele scheuen den Aufenthalt in Innenräumen", sagt Juliane Wasser, Chefin der Gastronomie auf der Wachenburg. Da im Burghof Platz ist, wird der Einsatz von Feuerschalen und Feuersäulen erörtert, Letztere laufen mit Holzhackschnitzeln. Auch hier gibt es vorweihnachtliche Attraktionen.

Auch in Hirschberg haben einige Gastronomiebetriebe einen Außenbereich. Dort aber Heizpilze einsetzen? Das kann sich die Chefin des Hotels Krone in Großsachsen, Sabine Grüber, nicht als Paradelösung vorstellen. "Unser Zielpublikum ist älter. Da setzt sich keiner bei fünf Grad hin, um sein Essen zu genießen." Für ein eventuelles Weihnachtsdorf kann sie sich aber den Einsatz von Elektroheizgeräten vorstellen. "Dafür brauche ich aber keine Genehmigung." Aktuell läuft ihr Betrieb gut, auch im Inneren. Das mag auch daran liegen, dass die "Krone" über große und viele Räume verfügt. Sorge bereitet ihr die Maskenpflicht, die in Baden-Württemberg seit Mittwoch beim Bewegen in Restaurants gilt. Sie fürchtet, dass dies die Menschen abhalten könnte. Ein eigentlich geplantes Oktoberfest hat sie schon abgesagt. Sie wünscht sich weniger Panik-Mache und mehr Transparenz: Täglich riefen gut 50 Menschen an und fragten, ob und in welcher Form sie kommen können. "Da ist Verunsicherung zu spüren."

Vor dem „Schwan“ am Ladenburger Marktplatz soll es keine Heizpilze geben. Foto: Sturm

Auch im Leutershausener Gasthaus "Zum Löwen" (mit Pension) läuft es "ganz gut", so Juniorchef Christian Gölz. Sie hätten Glück mit dem Wetter im September gehabt, sagt er mit Blick auf den Hof. "Aber auch an verregneten Tagen kamen Gäste in den Innenbereich." Das lässt Gölz optimistisch auf die kalte Jahreszeit blicken. Große Weihnachtsfeiern würden aber abgesagt oder auf 2021 verschoben. Wenn es kälter wird, baut Familie Gölz im Innenhof ein Zelt für Glühweinempfänge bei (kleineren) Weihnachtsfeiern auf. Dort aber auch Heizpilze aufzustellen, kann Gölz sich nicht vorstellen. Er glaubt nicht, dass die etwas ältere Zielkundschaft das annimmt.

Das Zelt im Garten des Würzburger Hofs in Ladenburg ist auch in der kalten Jahreszeit beliebt. Juniorchefin Franziska Söhn will Elektrolüfter und Infrarotstrahler einsetzen, damit die Temperaturen gemütlich bleiben. Man achte auf umweltverträgliche Heizmethoden, Heizpilze kämen nicht infrage. Daran hat auch der Wirt des Gasthauses "Zum Ochsen" kein Interesse. "Wenn es kalt wird, ist die Zeit der Außenbewirtung eben vorbei", so Heinz Jäger. Er hat aus seiner Zeit in den Gasthäusern "Zum Anker" und "Café am Fluss" noch Heizpilze vorrätig. Anschließen werde er sie nicht. Auch der Wirt des "Schwanen" am Marktplatz, André Titgens, lehnt Heizpilze ab: "Schon aus ökologischen Gründen." Die Stammgäste kämen auch in die Gaststätte. Möglicherweise brächten Heizpilze mehr Umsatz; aber er könne das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren.