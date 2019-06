Von Philipp Weber

Weinheim. Seit knapp 50 Jahren ist Hans Georg Junginger (Foto: zg) Mitglied der SPD. Der Rechtsanwalt und vierfache Vater vertrat die "fortschrittliche Kraft", als die er die Sozialdemokratie bis heute bezeichnet, von 1971 bis 1975 sowie von 1984 bis 1996 im Weinheimer Gemeinderat. 1996 übernahm er ein Mandat im baden-württembergischen Landtag, das er 2009 an Gerhard Kleinböck weitergab. Im RNZ-Interview äußert er sich zum Rückzug von Parteichefin Andrea Nahles, zur Große Koalition und einer Ausrichtung der SPD.

Herr Junginger, hat Sie der Rückzug von Andrea Nahles überrascht?

Eine Überraschung war das nicht. Für mich selbst und für das Drittel der Parteimitglieder, die 2018 gegen eine Neuauflage der Großen Koalition gestimmt hatten, war ihre Botschaft befreiend. Das große Problem aber bleibt: Seit dem zunächst kometenhaften Aufstieg von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten im Jahr 2017 warten Partei und Wähler auf die große Erneuerung. Doch die ist bislang nicht erfolgt. Die Wähler nehmen sogar eher das Gegenteil von Erneuerung wahr.

Wer könnte die Erneuerung anstoßen?

Für mich stellt sich die Frage der personellen Nachfolge von Andrea Nahles noch nicht. Wichtiger wäre, über Inhalte zu reden. Also zum Beispiel über die Frage, ob sich die Ausrichtung an der angeblichen gesellschaftlichen Mitte lohnt. Die SPD sollte sich stärker für diejenigen einsetzen, die sich nicht selbst helfen können. Ich engagiere mich im Sozialverband VdK und bekomme deren Probleme mit. Wir müssen den Wählern drei oder vier gute Gründe nennen, sich wieder für die SPD zu entscheiden. Juso-Chef Kevin Kühnert muss nicht gleich Vorsitzender werden, aber er hat wichtige Debatten angestoßen. Auch die Argumente von Ralf Stegner sind interessant. Möglich wäre auch Thorsten Schäfer-Gümbel - wenn er noch da wäre.

Wie nehmen Sie persönlich denn die Stimmung an der Basis wahr?

Wir "Alten" drücken der SPD weiter die Daumen und hoffen, dass alles besser wird. Der eine oder andere sieht auch bei den Wählern eine Haltung, die der SPD gegenüber ungerecht ist. Es fehlt aber auch an regelmäßigen Veranstaltungen, in deren Verlauf man sich in größerer Runde auseinandersetzt. Das Problem fängt schon damit an, dass etwa zwei Drittel unserer Wähler älter sind. Die Jugend und die Menschen mittleren Alters erreichen wir zu wenig. Zwar hat es in den letzten Jahren Neueintritte gegeben, aber man sieht an den Wahlergebnissen, dass die damit verbundenen Hoffungen enttäuscht worden sind.

Die Weinheimer SPD gilt als gut aufgestellt, hat viele Fachleute in ihren Reihen. Wie erklären Sie sich, dass die SPD trotzdem kaum noch als "Partei des kleinen Mannes" wahrgenommen wird?

Früher ist die SPD die "soziale Kraft" der Stadt gewesen. Dies reklamiert inzwischen Herr Dr. Labudda (Carsten Labudda, Fraktionschef von "Die Linke", Anm. d. Red.) für sich. Dass die Linken ihre Arbeit gut darstellen, zeigte sich am Ergebnis der letzten OB-Wahl noch stärker als zuletzt bei den Gemeinderatswahlen. Auch dieses Problem hängt mit der fehlenden Erneuerung der Gesamt-SPD zusammen - aber auch damit, dass wir in der Kommunalpolitik nicht mehr über die Schlagkraft verfügen, die wir vor 25 Jahren hatten. Damals war unsere Präsenz in den Wohnbezirken größer. Vielleicht müssen wir überlegen, wie wir hier wieder aktionsfähiger werden. Ich selbst habe mich zur Kommunalwahl aufstellen lassen, um Stimmen zu sammeln. Im Wahlkampf hätte ich mir durchaus eine stärkere Betonung unserer Alleinstellungsmerkmale vorstellen können. Das soll aber kein Vorwurf an die lokalen Spitzen sein. Man kann in zwei Monaten Wahlkampf nicht alles regeln.

Können Sie in wenigen Worten sagen, wie die SPD ein Stück weit zu alter Stärke zurückfinden könnte?

Ich habe jahrelang den Wahlkreis vertreten, in dem Revolutionär Friedrich Hecker 1848/49 wirkte. Drei der damaligen Forderungen bilden bis heute mein politisches Glaubensbekenntnis: Erstens dürfen Bildungschancen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, zweitens müssen Gehälter und Löhne so auskömmlich sein, dass eine arbeitende Mutter oder ein arbeitender Vater seine Familie ernähren kann. Und drittens müssen die Starken einen fairen Anteil ihres Vermögens an die Gesellschaft zurückgeben. Im Jahr 2019 denke ich hier besonders an die Finanztransaktionssteuer und das Erschweren von Businessmodellen wie Cum-Ex-Geschäften. Umsetzen könnte dies meines Erachtens eher eine rot-rot-grüne Koalition.