Von Axel Sturm

Ladenburg. "Mach doch mit, so schwer ist es nicht", forderte eine Tänzerin einen gewichtigen Cowboy auf, sich einzureihen in die beim Ranchfest der Ladenburger Pferdefreunde nach amerikanischem Vorbild praktizierte Line-Dance-Darbietung. Doch der verspürte angesichts der heißen Temperaturen mehr Lust auf sein Chilli mit Bohnen und ein kühles Bier, das dem ein oder anderen half, dem schwülwarmen Wetter zu trotzen.

Ein Ranchfest bei fast 35 Grad im Schatten zu organisieren, ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Die Mitglieder der Ladenburger Pferdefreunde taten sich diesen Stresstest an - und wurden belohnt. Wer glaubte, dass die Freunde der Westernkultur lieber das kühle Wohnzimmer vorziehen, sah sich getäuscht. Die neue Vorsitzende der Pferdefreunde, Sarah Schreieder, war begeistert. Mit so vielen Gästen hatte die neue Chefin nicht gerechnet. Sogar das beliebte, extrascharfe Pferdefreunde-Chilli und die deftigen Westernsteaks waren gegen Mitternacht ausverkauft.

Einziger Wermutstropfen für die kleinen Gäste war, dass der Ausritt mit den Pferden ausfiel. Wegen der heißen Witterung entschieden sich die Pferdefreunde, ihre Tiere im Stall zu lassen. "Wir tragen schließlich die Verantwortung für unsere Pferde - und die nehmen wir sehr ernst", sagte die Vorsitzende, die damit natürlich auf Verständnis bei den Besuchern stieß. Ganz ohne Kinderprogramm lief das Westernfest aber nicht ab. Es gab eine Hüpfburg, Kinderschminken und Spiele zum Thema "Rund ums Pferd".

Die kleinen Tierliebhaber kommen übrigens auch beim Ferienprogramm der Stadt auf ihre Kosten. Seit vielen Jahren nimmt der Verein an den Ferienspielen teil. Die Plätze für die am 11. August stattfindende Veranstaltung seien beliebt und auch dieses Jahr ausgebucht, so Schreieder. Das trifft übrigens auch auf die Pferdeboxen auf der Anlage am Heddesheimer Weg zu. Der Westernreitsport boomt nach wie vor, sodass die Nachfrage nach Stellplätzen wächst. "Wir sind froh, dass wir einen so guten Zulauf haben. Mieter aus der näheren Umgebung schätzen unsere Vereinsaktivitäten", sagte Schreieder, die eine gelernte Schreinerin ist. "Seinem Hobby gemeinsam im Verein nachzugehen, ist doch das Schönste", stellte die Vorsitzende klar. Es ist ihr außerdem wichtig, dass die Pferdefreunde in der Ladenburger Vereinslandschaft eine gute Rolle spielen.

Auch deshalb haben die Pferdefreunde eine neue kulturelle Veranstaltung ins Leben gerufen. Am 16. September soll nämlich erstmals in Eigenregie der Pferdefreunde ein Wein- und Chorfest auf der Reitanlage stattfinden. Schreieder erwartet Chöre aus dem gesamten Rhein-Neckar-Raum, die in der besonderen Umgebungen musizieren sollen.

Die Hausband beim Westernfest, die Luciana Country- und Westernband, ist das hingegen schon gewohnt. Seit mehr als einem Jahrzehnt kommt die in der Westernszene sehr beliebte Band nach Ladenburg. Und mit ihr auch viele Fans - einige von ihnen besuchen sogar jeden Auftritt der Band. "Die Luciana-Band steht für Stimmung - wer es romantisch mag, der wird mit dieser Musik angesprochen", meinte Pat Niegel aus Worms, der seinen riesigen Cowboyhut nutzte, um sich frischen Wind in sein Gesicht zu wedeln. Auch der Wormser schätzt die Stimmung bei den Ladenburger Westernfreunden. Ihm wird besonders warm ums Herz, wenn er den Sonnenuntergang im Westen Ladenburgs beobachten kann. "Fast so schön wie in der Wüste Nevada" sei das Naturschauspiel, von dem sich Pat nicht sattsehen konnte.

Passend zur Westernatmosphäre zeigten auch die Line-Dancer ihr Taktgefühl, die bis spät abends zur Musik der Luciana-Band Figuren tanzten. Line-Dance, eine choreografierte Tanzform, bei der Tänzer in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen, ist in auf Volksfesten in den Vereinigten Staaten populär und begeistert mittlerweile auch viele Fans in Deutschland.