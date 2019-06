Weinheim. (RNZ) Es gibt sie tatsächlich: Polizeiberichte mit Happy End. So konnte die Besitzerin eines Damenfahrrads, das Zeugen und Beamte vor einem mutmaßlichen Dieb gerettet hatten, ihren Drahtesel jetzt wieder in Empfang nehmen.

Der 40 Jahre alte Verdächtige hatte sich am späten Donnerstagabend, 16. Mai, um 22.20 Uhr in der Nähe der RNV-Haltestelle Blumenstraße an dem Rad zu schaffen gemacht. In der Nähe fanden die Beamten noch ein beschädigtes Fahrradschloss. Die Polizei hatte das Fahrrad fotografiert und die Aufnahmen veröffentlicht. Das Bild erschien darauf unter anderem in der RNZ. Dennoch blieb die Eigentümerin des Rads zunächst unbekannt - bis sie sich bei der Weinheimer Polizei meldete.

Sie hatte ihren Drahtesel erfolglos gesucht und wollte nun Anzeige erstatten. "Umso besser, dass dies bereits geschehen war", schreiben die Beamten in ihrem aktualisierten Bericht. Die Frau habe ihr Fahrrad nur noch abholen müssen.