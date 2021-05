Stefan Schlegel beim „Race Across America“ 2016 in den Bergen Arizonas. Bei seiner nächsten Teilnahme 2023 will er „die bestmögliche Leistung“ abrufen. Foto: Saron Duchardt

Hirschberg-Großsachsen. (ans) "Come back stronger" – das hat sich der Großsachsener Extremradsportler Stefan Schlegel als Motto für seine Teilnahme am "Race Across America" 2023 vorgenommen. Dieses gilt als das härteste Radrennen der Welt. Und Schlegel hat es schon mehrfach absolviert. 2016 nahm er das letzte Mal am "RAAM" teil, das eine Gesamtlänge von über 5000 Kilometern hat und bei dem es 50.000 Höhenmeter zu überwinden gilt. Von der West- bis zur Ostküste der USA führt der Ultraradmarathon.

Nach dem Start in Oceanside an der Westküste stellt die Mojavewüste mit Temperaturen bis 50 Grad die erste große Herausforderung dar. Anschließend müssen die Rocky Mountains mit dem höchsten Streckenpunkt in 3300 Metern Höhe bezwungen werden. All das ist Schlegel schon gelungen.

Aber nach 2016 war erst mal Schluss. Der Extremradsportler hat eine Pause eingelegt, weil er Vater geworden ist. Jetzt will er es aber wieder wissen. Und nicht nur das: In einigen Wochen, genauer am 11. August, startet das "Race Around Austria", an dem Schlegel auch teilnimmt. "Eigentlich eine gute Vorbereitung", findet der Großsachsener, denn hier muss er immerhin eine Gesamthöhendifferenz von 30.000 Metern bewältigen, aber "nur" eine Strecke von 2200 Kilometern. Seit März trainiert er intensiv und macht fünf Mal die Woche Radtraining sowie sechs Mal die Woche Kraft- und Athletik-Training. "Aber ich bin froh, dass es noch 14 Wochen sind", sagt er ganz ehrlich und offen – und lacht. Aber er fühlt sich schon um einiges fitter und hat ein klares Ziel in Bezug auf die Rennen vor Augen: "von der Couch an die Weltspitze". "Ich kämpfe mich real und symbolisch auf die Weltbühne zurück", erzählt Schlegel. Ähnlich wie bei seinen Tipps für den Wiedereinstieg ins Fitnessstudio (siehe weiteren Bericht) ist er auch beim Radtraining vorgegangen und hat vorher einen Leistungstest gemacht – "einfach um zu sehen: Wo stehe ich?" Den Werten entsprechend hat er dann sein Training angepasst.

Für nächstes Jahr hat er dann die Teilnahme am "Race Around Ireland" geplant, bei dem es 2212 Kilometer Strecke und eine Höhendifferenz von insgesamt 22.000 Metern zu überwinden gilt. Und dann steht auch schon 2023 mit dem "Race Across America" vor der Tür: "Ich habe mir vorgenommen, in einer noch nie da gewesenen Bestform da zu sein", sagt Schlegel. Und er will zeigen, dass Alter nichts mit der Fitness zu tun hat. Sprich, er möchte den Menschen beweisen: "Ich war zwar noch nie so alt, aber ich bin in der Form meines Lebens", betont Schlegel.