Ladenburg. (stu) Zum Freibadputz hatte Bürgermeister Stefan Schmutz auch seine Tochter Anna mitgebracht. Die Kleine war zwar etwas verschnupft, aber warm eingepackt konnte sie mit ihren 15 Monaten schon vergnügt mit den Ästen spielen, die ihr Papa zusammenrechte. Anna geht zwar gerne zum Babyschwimmen, aber ein Freibad hat sie noch nie besucht. Vielleicht ändert sich das in diesem Jahr ja.

Schmutz jedenfalls hält das Freibad für einen großen Gewinn für Ladenburg. Daher packte der Bürgermeister auch gerne mit an, um die Freibadförderer vom FFL zu unterstützen. Die Vorsitzenden Carola Sturm und Walter Dehnel hatten erneut die Werbetrommel geschlagen, um ausreichend Helfer für den Freibadputz zu motivieren. Das gelang.

Der Bauhof hatte schon vor der Putzaktion die Hecken an der Umzäunung geschnitten. Um die im Innenbereich kümmerten sich die rund 50 Freibadputzer. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um das Programm abzuarbeiten. Laub und herabgefallene Äste wurden von den Liegewiesen aufgesammelt, Unkraut gejätet, die Liegeflächen gestrichen und neue Heckenreihen gepflanzt.

Als Heckenpflanzer betätigten sich die DLRG-Vorstandsmitglieder Jochen Quintel und Dieter Holch, die eine Hibiskushecke am Kinderbecken neu anlegten. Normalerweise sind die DLRG-Helfer für die Wasserrettung zuständig und das wird auch in der Badesaison 2019 so sein. Die Gruppe Ladenburg/Neckarhausen, in der 50 Rettungsschwimmer aktiv sind, hat ihren Ausbildungsschwerpunkt auf das Rettungswesen gelegt. Die Kollegen in Heddesheim würden sich hingegen um die Schwimmausbildung für Kinder kümmern, informierte Quintel, der noch viele Defizite sieht.

Jochen Quintel (l.) und Dieter Holch können nicht nur Menschenleben retten, sondern auch Hecken pflanzen. Um das Kinderbecken wurde eine neue Hibiskushecke gepflanzt.

Viele Kinder könnten sich zwar über Wasser halten, aber richtig schwimmen könnten nur wenige, bedauert der Rettungsschwimmer. Ohne die Unterstützung durch die Rettungsschwimmer an den Wochenenden und an den Feiertagen hätte das Bademeisterteam ein Problem. Der langjährige Bademeister Jörg Leppert hat das Freibad zwar mittlerweile verlassen, aber durch die Kooperation mit Ilvesheim sei trotzdem alles im grünen Bereich, sagte Bademeister Senol Genc. Er putzt derzeit mit seinen Ilvesheimer Kollegen die Schwimmbecken, um dann die Becken zu befüllen.

Es dauert einige Tage, bis die Becken vollgelaufen sind. Die Wassertemperaturen zur Badesaisoneröffnung am 11. Mai sind dann hoffentlich jenseits der 20 Grad angesiedelt. Die Öffnungszeiten des Freibades wurden außerdem verlängert. Schwimmbadfreunde können in der Saison 2019 täglich von 9 bis 20 Uhr ihre Runden schwimmen. Bürgermeister Schmutz hofft, dass bereits zur Saisoneröffnung freies Internet im Bad vorhanden ist.

Und welche Projekte will der Förderverein in diesem Jahr umsetzen? Sturm und Dehnel werden immer wieder von Eltern angesprochen, dass der Spielplatz, den der FFL erst im Vorjahr erneuerte, noch eine Wippe brauche. Angebote wurden bereits eingeholt. Dehnel plant außerdem, auf der Veranstaltungsbühne ein Badmintonfeld einzurichten. Ansonsten wollen es die Freibadförderer etwas ruhiger angehen lassen.

FFL-Vorsitzende Sturm freute sich, dass auch in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr die Putzaktion unterstützte. Auch die beiden 12 Jahre alten Freundinnen Zeynep und Androniki waren dabei. Die Mädchen besuchen die Merian-Realschule und sind in ihrer Freizeit gerne bei der Feuerwehr. Das Freibad besuchen sie regelmäßig. Besonders die Wasserrutsche hat es ihnen angetan.

Für die Helfer stand Landtagsabgeordneter und Freibadförderer Gerhard Kleinböck am Grill, der mit seinem Enkel Paul Hamburger und Gemüseburger grillte. Den Imbiss spendete die Stadt.

Sturm und Dehnel zogen am Nachmittag eine erfolgreiche Bilanz. "Das Arbeitsprogramm wurde erledigt, die Freibadsaison kann beginnen."