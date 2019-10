Von Silke Beckmann

Ladenburg. An einem "neuen Hotspot für Junge und Junggebliebene" begrüßte Bürgermeister Stefan Schmutz zur lang ersehnten Einweihung der neuen Pumptrack-Anlage neben der Skater-Bahn. "Wir wissen, dass die Vorfreude bei der Jugend groß war", fuhr der Rathaus-Chef fort und spielte damit wohl auch darauf an, dass der asphaltierte Kurs mit modellierten Wellen und Steilkurven schon vor der Eröffnung vielfach befahren wurde. Nun ist die TÜV-abgenommene Anlage offiziell freigegeben worden - im Beisein von Projekt-Beteiligten und Förderern durchschnitten Jugendgemeinderats-Vorsitzende Jule Walz und Jan Rehmsmeier das rote Band im Eingangsbereich.

Der Wunsch, solch eine Freizeitanlage in Ladenburg zu errichten, war ursprünglich von Kindern und Jugendlichen ausgegangen, eine Idee des Jugendgemeinderats und des Jugendzentrums "Die Kiste". "Wir haben uns dem nicht verwehrt", sagte Schmutz.

Voraussetzung für Umsetzung war Kostenteilung

Die Suche nach einer geeigneten Fläche mündete in dem bis dato als Ausweichparkplatz genutzten Areal Im Kirchfeld, vom Schwimmbad aus gesehen hinter dem Römerstadion.

Voraussetzung für die Umsetzung war allerdings eine Kosten-Teilung des rund 50.000 Euro teuren Projekts: Eine Hälfte wollte die Stadt übernehmen, die andere sollte über Spenden eingeworben werden, worum sich der JGR in den zurückliegenden zwölf bis 14 Monaten erfolgreich gekümmert hatte. Nachdem der Gemeinderat grünes Licht gegeben hatte, war die Anlage in Rekordzeit entstanden. Nie zuvor war ein Beschluss derart schnell umgesetzt worden; die ausführende Firma pumptrack.de aus Augsburg verlieh dem Gelände innerhalb von nur fünf Tagen ein völlig neues Gesicht. "Wir hoffen, dass die Anlage gut angenommen und dabei auch auf die Sicherheitshinweise geachtet wird", sagte Schmutz: "Vom Kleinkind bis zum Erwachsenen sollen alle hier ihren Spaß haben."

Ob Laufrad, BMX oder Skateboard - alles kann dafür genutzt werden. Jenes "Pumping" bedeutet dabei die Gewichtsverlagerung von Radlern dahingehend, gezielte Zieh- und Drückbewegungen aufzubauen, sodass der gesamte Pumptrack ohne Pedalumdrehung komplett durchfahren werden kann.

Jule Walz, die mit ihrem JGR-Kollegen Mahommad Khalouf zur Eröffnung gekommen war, war begeistert, dass die Umsetzung so schnell vonstattengegangen war: "Das freut uns auf jeden Fall", betonte sie im Namen des gesamten Gremiums, zumal auch die Vorgänger schon so lange darauf hingearbeitet hatten. Positiv fielen auch die Stimmen der ersten Nutzer aus, die bereits in den Startlöchern standen: "Es macht Spaß, der Untergrund ist gut befahrbar", fand etwa der 14-jährige Felix Beermann.

Und es soll noch schöner werden: "Wir wollen den Bereich weiter aufwerten", sagte Bürgermeister Schmutz in Hinblick etwa auf Sitzgelegenheiten und einen Sonnenschutz, auch über ein Beleuchtungskonzept werde nachgedacht. Insofern sei die Verwaltung offen für weitere Unterstützung. Eine Auffrischung habe auch der benachbarte Skatepark nötig, weshalb das Jugendzentrum damit beauftragt worden sei, mit den Jugendlichen zu besprechen, welche Elemente ausgetauscht werden müssten.

Nach einem ersten Treffen sprach Jugendzentrums-Mitarbeiter Dominik Alt von "guten Ideen", aus denen man schöpfen könne: "Wir sind in der Findungsphase dessen, was wir der Verwaltung vorstellen können."