Ein bisschen Frankreich erleben kann man jedes Jahr beim Provence-Markt in der Mittleren Hauptstraße. Der Markt wird freitags, 7. September, mit einem Chanson-Abend eröffnet. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Der Verein "Lebendiges Weinheim" bringt zum "Weinheimer Herbst" im September Urlaubsgefühle in die Stadt. Denn die Zweiburgenstadt feiert in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der südfranzösischen Melonenstadt Cavaillon - und das gibt dem "Weinheimer Herbst" mit seinem verkaufsoffenen Erlebnissonntag am 9. September, 13 bis 18 Uhr, ein besonderes mediterranes Flair. Seit einigen Jahren gehört der Provence-Markt zum "Weinheimer Herbst" wie die vielen Aktionen und Angebote der Weinheimer Einzelhändler. Jetzt wird auch noch eine französische Boulebahn für das echte Frankreich-Feeling aufgebaut.

Hintergrund "Dürreplatzfest" am 8. September unter anderem mit SWEAT Weinheim. (RNZ) Sie sind schon Klassiker der Weinheimer Party-Abende: SWEAT, jene Funky-Power-Band um den Weinheimer Gitarristen Markus Herrmann, die am liebsten in der Zweiburgenstadt ihre Auftritte als Heimspiele gewinnt. Zu besonderen Festen holen sie sich außergewöhnliche Sänger aus der Region wie Vince the [+] Lesen Sie mehr "Dürreplatzfest" am 8. September unter anderem mit SWEAT Weinheim. (RNZ) Sie sind schon Klassiker der Weinheimer Party-Abende: SWEAT, jene Funky-Power-Band um den Weinheimer Gitarristen Markus Herrmann, die am liebsten in der Zweiburgenstadt ihre Auftritte als Heimspiele gewinnt. Zu besonderen Festen holen sie sich außergewöhnliche Sänger aus der Region wie Vince the Prince oder Susan Horn, die ebenso aus Weinheim stammt und hier ihr treues Stammpublikum hat. Mit eben diesen werden "SWEAT" auch beim Dürreplatzfest in diesem Jahr am Samstag, 8. September, wieder als "Main-Act" auftreten, ab circa 19 Uhr auf der Stadtwerke-Bühne auf dem Dürreplatz. Es ist das vierte Dürreplatzfest seit der Veränderung des Platzes an der "Weinheim Galerie". Dank einiger Partner und Förderer aus der Weinheimer Wirtschaft kann der Stadtjugendring als Veranstalter auch diesmal das Bühnenprogramm ohne Eintritt anbieten. "In den Jahren ist ein gutes Miteinander zwischen dem städtischen Veranstaltungsmanagement, dem Stadtjugendring und den Partnern entstanden", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Auch die Bewirtung ist bewährt. Für Essen und Trinken sorgen Heiner Pfästerer, die Woinemer Hausbrauerei und das Weingut Raffl. Neu dabei ist diesmal die "Feierwehr" des Stadtjugendrings mit alkoholfreien Cocktails zu jugendgerechten Preisen. Die Badische Beamtenbank ist Hauptförderer des umgebauten Feuerwehr-Oldtimers und sorgt dafür, dass im Tank und im Kühlschrank nie die Flüssigkeit ausgeht. Das Dürreplatzfest beginnt um 11 Uhr - während quasi nebenan der Provence-Markt begonnen hat - mit Schüler- und Nachwuchsbands. Diesmal treten auf: (der Reihenfolge nach) Dominik Maciejewski, junger Singer-Songwriter aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium, "Black & White September" mit balladesken Klassikern der vergangenen Jahre, der "Werner-Pöhlert-Musikclub" und die "Music Chaos Crew", ein Garant für junge und frische Musik. Dann folgt "Woinem Brass", Weinheims Botschafter an den Blasinstrumenten, dann der stimmstarke Pat Fischer und seine Band - und schließlich - nach einem Fassbieranstich - "SWEAT". Für die Bühnentechnik ist Soundcreation aus dem hessischen Fürth zuständig. "Es ist wieder gelungen, ein breites Spektrum Weinheimer Kultur und vor allem stimmungsvoller Unterhaltung zusammenzustellen", freut sich der städtische Pressesprecher Roland Kern, der mit dem Stadtjugendring die Verantwortung für das Dürreplatzfest hat.

Der Provence-Markt in der Mittleren Hauptstraße wird schon freitags, 7. September, um 19 Uhr, mit einem Chanson-Abend eröffnet, am Wochenende sind die Marktzeiten an beiden Tagen dann zwischen 11 Uhr und 18 Uhr.

Die Einkaufsmeile am verkaufsoffenen Sonntag erstreckt sich vom Marktplatz über die Hauptstraße ein ganzes Stück die Bahnhofstraße hinunter. Überall öffnen die Einzelhändler ihre Türen, aber auch auf den Straßen ergänzen viele Stände und Aktionen das Programm. Stadtbibliothek und das Museum der Stadt beteiligen sich mit eigenen Aktionen am Weinheimer Herbst.

Eine Aktionsbühne wird wieder auf dem Dürreplatz vor der "Weinheim Galerie" aufgebaut sein; hier gibt es ein Musikprogramm mitsamt Bewirtung von Heiner Pflästerer, der Woinemer Hausbrauerei und dem Weingut Raffl.

Am Sonntag um 14 Uhr wird Weinheim für eine Stunde lang auf der Dürreplatzbühne die "Radfahr-Stadt" des Rhein-Neckar-Kreises sein; denn die Abschlussveranstaltung und Siegerehrung der kreisweiten Aktion "Stadtradeln" finden auf dem "Weinheimer Herbst" statt. Hier belegt die Zweiburgenstadt kreisweit den ersten Rang. Landrat Stefan Dallinger überreicht die Urkunden.

Auf der Dürrestraße neben dem Platz ist eine Fahrradmeile aufgebaut, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bietet verschiedene Beratungen an, ebenso informiert der VRN über sein Nextbike-Projekt, die AC-Kunstradabteilung zeigt dazu ihr Können auf der Straße.

Am Samstag, 8. September, veranstaltet der Stadtjugendring Weinheim zudem das "Dürreplatzfest". Hier steht bereits die Stadtwerke-Bühne. Tagsüber, ab 11 Uhr, bekommen hier Schüler- und Jugendbands die Möglichkeit aufzutreten. Abends ab 19 Uhr laden SWEAT feat. Vince the Prince und Susan Horn zur Party. Der Eintritt ist zu jeder Zeit frei.