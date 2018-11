Schriesheim. (fjm) "Explosionsartig" und "nicht nachvollziehbar": Selten rief ein Bauprojekt im Schriesheimer Gemeinderat so scharfe Kritik hervor wie der Neubau des Schülerhorts an

Chronik der Verzögerungen und Kostensteigerungen

Schriesheim. (fjm) "Explosionsartig" und "nicht nachvollziehbar": Selten rief ein Bauprojekt im Schriesheimer Gemeinderat so scharfe Kritik hervor wie der Neubau des Schülerhorts an der Strahlenberger Grundschule. Dabei sah im April 2016 alles noch so einfach aus: Das Untergeschoss des Grundschul-Pavillons sollte stehen bleiben, das Erdgeschoss in Fertigbauweise und ein Dachgeschoss draufgesetzt werden. Was folgte, war eine Verkettung von Fehlern, Versäumnissen und unglücklichen Umständen:

April 2016: 750.000 Euro hat die Stadt im Haushalt für den Umbau des Pavillons bereitgestellt, der Gemeinderat billigt die Vorbereitungen. Schon im Januar 2017 soll der Schülerhort "Pfiffikus" in die Räume umziehen, damit der Kindergarten "Kinderschachtel" dessen Container am Schulzentrum in Beschlag nehmen kann.

Mai 2016: Die Planer von "AAg LoebnerSchäferWeber" legen ihre Entwürfe vor. 1,7 Millionen Euro veranschlagt das Büro, unter anderem weil das Anlegen der Fluchtwege komplizierter wird und ein Versatz im Erdgeschoss begradigt werden muss. 500.000 Euro könnte die Stadt sparen, wenn sie auf den Ausbau des Dachs verzichten würde. CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt ist "schockiert", Robert Hasenkopf (Grüne Liste) bereiten die Kosten "Bauchweh". Hinter dem Zeitplan stehen auf einmal große Fragezeichen.

November 2016: Der Abriss des Pavillons verzögert sich, Anwohner klagen über Lärm, Vibrationen und überraschendes Abschalten der Stromzufuhr. Der Zeitplan ist inzwischen Geschichte, Bürgermeister Hansjörg Höfer nennt eine Fertigstellung Ende 2017 als neues Ziel. Verlässliches könne man erst 2018 sagen.

März 2017: Inzwischen schätzt die Stadt die Kosten für den Schülerhort, der komplett neu gebaut werden muss, auf rund 2,5 Millionen Euro. Trotzdem soll das Projekt laut Bauamtsleiter Markus Schäfer im Zeitplan bleiben. Bürgermeister Höfer gibt erstmals Fehler zu: "Wir haben gedacht, wir machen ein Dach drüber und bringen den Hort darin unter. Dieser Fehler liegt bei mir, bei uns." Der damalige SPD-Stadtrat Marco Ginal konstatiert: "Wir hatten am Anfang gar keinen Plan."

April 2017: Wieder mal muss der Gemeinderat eine Kostensteigerung absegnen, insgesamt soll der Neubau jetzt rund drei Millionen Euro kosten - mehr als das Vierfache dessen, was die Stadt ursprünglich veranschlagt hatte. FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger warnt: "Noch so ein Projekt können wir uns nicht leisten." Heinz Kimmel (Freie Wähler) hofft nur noch, "dass das Kind nicht noch weiter in den Brunnen fällt".

Juli 2017: "Wir sind sauber aus dem Dreck gekommen", befindet Architekt Armin Schäfer beim Richtfest.

September 2018: Bürgermeister Höfer kündigt die offizielle Einweihung des Horts für Mitte Oktober an, ein konkreter Termin müsse noch gefunden werden.

Oktober 2018: Der "Pfiffikus" zieht in den Neubau ein.

November 2018: Der Hort-Neubau wird offiziell eingeweiht. Zu den Gesamtkosten kann Bauamtsleiter Schäfer noch keine Angaben machen: "Der Neubau ist noch nicht schlussgerechnet." Bürgermeister Höfer nennt auf Nachfrage eine Summe von rund 3,3 Millionen Euro.

[-] Weniger anzeigen