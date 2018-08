Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. "Ich hab‘ so Bock auf eine Wildschwein-Bratwurst!", sagte die Besucherin des idyllischen Anwesens "Zur Mühle" zwischen Großsachsen und Heiligkreuz. Dort, wo Klaus Gärtner, Pia Hesse, das Olympia-Kino und jede Menge Helfer jetzt schon zum siebten Mal das "Open-Air-Kino" stattfinden ließen, konnte sie dem verlockenden Duft vom Grill nicht widerstehen.

Musste sie ja auch nicht, es war genug für alle 199 Besucher da: Bratwurst, Cocktails und Flammkuchen sowie das Gläschen Sekt, das im Eintrittspreis mitinbegriffen war, und natürlich die einmalige Atmosphäre rund um den "Hofladen zur Mühle", den Pia Hesse zu besonderen Gelegenheiten wie dieser öffnet. "Ich habe einen neuen Bäcker, der mir das Brot morgens ganz frisch anliefert", erzählte Pia Hesse. Im Traditionsbetrieb Brehm aus Mörlenbach wird das Brot aus Natursauerteig auf Steinplatten gebacken. Diese und andere Köstlichkeiten, zum Beispiel geräucherte Forelle und Lachs, Eier und die beliebte "Wilde Tüte" fanden an beiden Abenden des Open-Air-Kinos viele dankbare Abnehmer.

"Die Karten fürs Kino waren innerhalb ganz kurzer Zeit wieder ausverkauft", sagte Renate Keppler-Götz, die zweite Vorsitzende des Kino-Fördervereins. Sowohl freitags als auch samstags hätten die Veranstalter noch mehr Karten unter die Leute bringen können, wenn sie gewollt hätten. Doch die magische Zahl von 200 Gästen soll wegen dann drastisch steigender Auflagen eben nicht geknackt werden. Der Film "Der wunderbare Garten der Bella Brown" lief vor einem halben Jahr im Kino und erwies sich bereits da als Publikumsliebling. Märchenhaftes Kino aus dem Jahr 2017, geeignet für Freunde britischen Humors und alle, die Freude bereits am Film "Die wunderbare Welt der Amélie" hatten.

Noch nie, so stellte Renate Keppler-Götz fest, sei es dem Team so einfach gefallen, am Termin festzuhalten. "Oft ist es wetterbedingt eine Zitterpartie, wir mussten das Open-Air-Kino auch schon ausfallen lassen." Diesmal nicht. "Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir keine Decken brauchen werden", sagte Pia Hesse. Am Abend zuvor habe man bis in die Nacht hinein aufbauen können und auch da nicht einmal eine Jacke gebraucht.

"Tolles Wetter, tolles Team und tolles Kino. Alles passt und das macht dann auch richtig Spaß", meinte sie. Auch für Christian Roth war die Installation der Technik, die von Epicto aus Edingen-Neckarhausen geliefert wurde, bei der Wetteransage eine sichere Angelegenheit.

"Und selbst die Helfer haben wir diesmal problemlos zusammenbekommen - wir sind da echt im Glück mit unseren Servicemädels und den Jungs am Grill", sagte Hesse.

Wie viel Arbeit in der Veranstaltung steckt, kann man als Besucher nur ahnen. Die unverwechselbaren grünen Holzstühle liefert der Bauhof, von der Baumschule Huben stammten die weißen Hortensien und die Olivenbäume. Frisch zubereitetes Popcorn brachten Katharina und Vincent Wörner als jüngste Mitarbeiter unter die Leute. "Anfangs hatten wir hier noch die Popcorn-Maschine stehen, aber die nahm eigentlich zu viel Platz weg", meinte Renate Keppler-Götz. Nun wird das Popcorn, das bei einer Kinovorstellung ja nicht fehlen darf, im Olympia-Kino hergestellt und dann nach "oben" gekarrt.

Doch die Mühen lohnen sich: Der Kino-Förderverein freute sich über ein Neumitglied, dem das Ambiente des Anwesens und die Gastfreundlichkeit der Veranstalter die Entscheidung zum Beitritt sehr leicht gemacht hatten. Mit einem Gläschen und einer Bratwurst in der Hand schlenderten die Besucher umher, bewunderten die sanft beleuchteten grünen Inseln voll blühender Pflanzen und ließen sich vom leise murmelnden Apfelbach an der früheren, über 300 Jahre alten "Spitzer-Mühle" einlullen. Bis Klaus Gärtner auf die Plätze rief, sich bei allen bedankte, die zum Gelingen eines wundervollen Abends beigetragen hatten und dann den Film starten ließ.