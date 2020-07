Hirschberg-Leutershausen. (ze) Einen Vorgeschmack auf die Kino-Besuche der nächsten Wochen oder gar Monate konnten am Mittwoch 25 Mitglieder des Förderkreises des Olympia-Kinos bei dessen Jahreshauptversammlung bekommen. Denn diese fand nicht, wie sonst üblich, in einer Gaststätte statt, sondern im großen Kinosaal. Auf dem Gehweg vor dem Kinoeingang wartete die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Renate Keppler-Götz, auf die Mitglieder. Diese trugen sich dort in eine Liste ein und bekamen einen Sitzplatz zugewiesen. Danach hieß es, den Mund- und Nasenschutz aufzusetzen, denn das Kino durfte nur damit betreten werden. Am Platz konnte man ihn jedoch abnehmen.

"Die Reihen sind jetzt so gefüllt wie ab morgen bei den Filmvorführungen", begrüßte Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt die Vereinsmitglieder. Das bedeutet, dass nur in jeder zweiten Reihe Besucher sitzen und zwei Sitze zwischen den Einzelpersonen oder Gruppen, die enger beieinander sitzen dürfen, frei bleiben.

Das war im vergangenen Jahr allerdings ganz anders, wie Keppler-Götz in ihrem Jahresrückblick zeigte. Mit über 25.000 Besuchern lag man auf Rekordniveau. Dabei war mit über 1600 Besuchern der Film "Der Junge muss an die frische Luft" besonders beliebt. Etwas mehr als 800 Zuschauer zog der Film "Bohemian Rapsody" ins Leutershausener Kino, und den Film "25 km/h" sahen rund 800 Gäste beim Open-Air-Kino im Großsachsener Hofladen "Zur Mühle".

Einen Rekord konnte Keppler-Götz ebenso bezüglich der Mitgliederzahl des Förderkreises vermelden. 478 Mitglieder zählte der Verein Ende vergangenen Jahres und damit 21 mehr als noch im Jahr zuvor. Und in diesem kamen bis jetzt 63 weitere Mitglieder dazu. "Wir sind mit 2019 sehr zufrieden" konnte Vereinskassierer Thomas Götz ebenfalls nicht klagen, was das letzte Jahr in finanzieller Hinsicht betraf. Denn die vielen Kinobesucher hatten zu einer Rekordeinnahme geführt, aus der ein gutes Gesamtergebnis resultierte.

Besorgt blickte Götz jedoch in die Zukunft. Denn die mit der Corona-Pandemie verbundenen Hygieneregeln sorgen dafür, dass nicht wesentlich mehr als 30 Kinobesucher einen Film sehen können. Durchschnittlich zählte man in den letzten Jahren pro Veranstaltung jedoch rund 35 Gäste im Kino. Das bedeute, dass jede künftige Vorstellung "ausverkauft" sein müsste, damit das Kino genügend Einnahmen hätte. Jedoch sei nicht davon auszugehen, dass jede Vorstellung "ausverkauft" sei, so Götz. "Wir werden einen Weg finden, das Kino zu erhalten", zeigte er trotzdem einen gewissen Optimismus. Um die Einnahmenseite zu stärken, schlug Götz daher vor, die Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder um jeweils 50 Cent zu erhöhen. Die Erhöhung der Preise für die Kinder kam bei den Vereinsmitgliedern aber gar nicht gut an, da, bedingt durch die neuen Corona-Regeln, Kinder nur noch in Begleitung von Erwachsenen das Kino besuchen dürfen.

Allerdings zahlen in diesem Fall die Erwachsenen den gleichen Eintrittspreis wie die Kinder, so Dau-Schmidt. Ein von ihr abgefragtes Stimmungsbild unter den Vereinsmitgliedern ergab, dass diese mehrheitlich für den Beibehalt der Eintrittspreise für die Kinder waren, dafür aber eine Erhöhung der Preise für die Erwachsenen in den Abendvorstellungen um einen Euro befürworteten.

Mit großer Mehrheit stimmten sie zudem den Vorschlag von Dariusch Alizadeh zu, in diesem Jahr auf Stempel- und Ehrenkarten zu verzichten, um damit die Arbeit an der Kinokasse zu erleichtern.