Bis Ende November musste jetzt auch das Olympia-Kino in der Leutershausener Hölderlinstraße schließen. Die beiden Filmvorführer müssen erneut in Kurzarbeit. Trotz allem plant der Förderkreis nun für Dezember und hofft, dann wieder starten zu können. Fotos: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Es war wieder richtig gut im Gang; die Menschen hatten auch die coronabedingten Änderungen angenommen", seufzt die Vorsitzende des Kino-Förderkreises, Wiebke Dau-Schmidt leise. "Wir hatten ein gutes Programm, die Veranstaltungen waren ausverkauft." Und jetzt ist wieder Schluss. Das vom Förderkreis betriebene Olympia-Kino musste erneut, wie die anderen Lichtspielhäuser auch, für den November seine Pforten schließen.

Dabei hatte sich der Förderkreis so viele Gedanken gemacht: "Wir haben lange überlegt, was wir den Menschen für Filme anbieten können in dieser Zeit", erzählt Dau-Schmidt. Wer jetzt aber denkt, es sei nur Heiteres gut angekommen, der täuscht. Auch "schwierige Filme" wie "Corpus Christi" zogen die Menschen ins Kino. "Viele Menschen interessieren sich eben für gut gute Filme und sind nicht nur auf Ablenkung aus", schlussfolgert Dau-Schmidt. Sonderveranstaltungen wie die Filmklassikerreihe, zuletzt mit "Lola", waren laut der Förderkreisvorsitzenden "voll". Der Film "Brot" inklusive Gespräch mit Bäcker Heiß aus Schriesheim war blitzschnell ausgebucht.

Ein Erfolg waren bisher auch die Filmvorführungen im Rahmen von "100 Jahre Salzburger Festspiele". Sollte das Kino im Dezember wieder öffnen dürfen, so wird es im Winter weitere Opern zu sehen geben, kündigt Dau-Schmidt an.

Mit diesem Schild im Kino-Schaufenster bedankt sich der Förderkreis bei den Besuchern für ihre Treue. Fotos: Kreutzer

Bei all dem Erfolg blieb aber die coronabedingte minimierte Zuschauerzahl zuletzt ein großer Wermutstropfen. So passten je nach Gruppen-, Paar- oder Einzelpersonen-Konstellationen maximal 35 Zuschauer ins Kino. Zwei Plätze zwischen den jeweiligen Parteien blieben jeweils frei. Sonst bietet das Olympia mit seinem einen Saal Platz für 130 Besucher.

Dau-Schmidt hat Zahlen zusammengestellt, um zu zeigen, wie sich die Pandemie-Beschränkungen auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt haben: Waren es im September 2019 noch rund 2055 Cineasten, besuchten im September 2020 nur 636 Zuschauer das Kino, im Oktober 2019 insgesamt 2300, ein Jahr später im gleichen Monat 826. "Das ist doch sehr bescheiden", findet die Förderkreis-Vorsitzende. Dabei hätten die Menschen gerade wieder Lust auf Kino bekommen.

"Das hat sich natürlich auch entsprechend finanziell ausgewirkt", sagt Dau-Schmidt. Daher hat der Förderkreis nun Überbrückungshilfen beim Staat beantragt, die es für die Fixkosten gibt. Davon habe der Förderkreis aber noch nichts gesehen.

Notfalls kann er sich auch an die Gemeinde wenden. Mit dieser gebe es eine Vereinbarung, dass der Förderkreis bei der Kommune vorstellig werden kann, wenn der Verlust unter eine bestimmte Grenze falle, erklärt Dau-Schmidt. "Das ist aber noch nicht der Fall." Ob sich die Kino-Betreiber noch an die Gemeinde wenden müssen, hänge jetzt ganz davon ab, wie es weitergeht beziehungsweise ob es nur bei dem einen Monat Schließung bleibt. Die zwei Filmvorführer muss der Förderkreis nun erneut in Kurzarbeit schicken. Im Gegensatz zu anderen Kinos hätten sie zwar auch hohe Fixkosten, aber geringere Personalkosten, weil hier vieles ehrenamtlich übernommen wird – wie der Kassendienst.

Etwas zu tun gibt es auch in der Lockdown-Zeit: Ein Bereich des Kinos muss gestrichen werden, "ansonsten ist aber renoviert", sagt Dau-Schmidt. Sie betont auch, dass der Förderkreis angesichts der "astronomisch hohen Zahlen" Verständnis für den Lockdown hat. Dieser solle ein Weckruf für die Unvernünftigen sein. "Aber es ist ungerecht, was uns betrifft", findet die Förderkreis-Vorsitzende. "Es sind doch nicht die Theater oder Kinos, wo die Menschen mit viel Abstand auf ihren Plätzen sitzen, in denen die Ansteckungen passieren." Aber die Leutershausenerin sieht auch, dass es schwierig ist, eine gerechte Lösung für alle zu finden.

Gerade ist der Förderkreis dabei, mit den Musikern des Lulu-Weiss-Ensembles, die eigentlich im November im Olympia-Kino hätten auftreten sollen, einen Ersatztermin zu finden. Es wäre das erste Konzert seit Langem im Kino gewesen, das auch immer wieder Musikveranstaltungen anbietet. "Es sollte ein Versuchsballon sein", sagt Dau-Schmidt bedauernd. Zumal das Ensemble ausschließlich instrumental besetzt ist. Aber nun läuft die Suche nach einem Termin; Karten behalten ihre Gültigkeit.

Für den Dezember, sollte das Kino dann wieder öffnen dürfen, sind die Filme vorgesehen, die eigentlich im November geplant gewesen waren. "Für die Weihnachtszeit werden wir uns aber sicher noch zusätzlich etwas Passendes einfallen lassen", verrät Dau-Schmidt. Was es wohl nicht geben wird, sind gedruckte Programm-Flyer. Diese wird man voraussichtlich nur im Internet finden können, weil die Vorbereitungszeit wohl dafür zu kurz sein wird.

Was dem Kino hilft, sind die stetigen Zugänge der Förderkreis-Mitglieder – "ein tolles Zeichen der Solidarität", findet die Vorsitzende. Mittlerweile sind es über 500 Mitglieder, weitere sind herzlich willkommen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Noch hat Dau-Schmidt keine Angst um das Fortbestehen des Kinos: "Solange die Hilfe von oben funktioniert, ist es nicht ganz so dramatisch."

Info: Wer das Olympia-Kino in Leutershausen mit einer Förderkreis-Mitgliedschaft unterstützen möchte, schreibt am besten eine E-Mail an foerderkreis@olympia-leutershausen. de.