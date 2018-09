Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das Oktoberfest, das der Karnevalsverein Kummetstolle im vergangenen Jahr anlässlich seines närrischen 55. Bestehens auf die Beine stellte, hatte im Vorfeld jede Menge Arbeit bedeutet. "Und finanziell war es gerade noch so eine schwarze Null", informierte Vorsitzender Timm Hartwig bei der Jahreshauptversammlung.

Dennoch war die Veranstaltung was Zulauf, Gaudi und Rückmeldungen angeht ein Riesenerfolg. "Wir haben viel Lob gehört - der Wunsch nach Wiederholung wurde mehrfach an uns herangetragen", erklärt Jugendleiterin Alexandra Sattler als Teil des Vorbereitungsteams - weshalb die Vorstandschaft sich erneut in die Arbeit stürzte.

Unter dem Motto "O‘zapft is", startet das diesjährige Oktoberfest auf dem Parkplatz am Freizeitbad Neckarhausen am Samstag, 22. September, um 20 Uhr wieder mit der Band "Frontal Party Pur". Die mit dem Fachmedienpreis "Deutschlands beste und erfolgreichste Partyband der letzten zehn Jahre" ausgezeichnete Truppe versteht es mühelos, Massen zum Tanzen und Mitsingen zu bewegen. Einlass ist an diesem Abend ab 17 Uhr zum "Warm Up" mit DJ Chilly Friend alias Christopher Freund. Für die Party mit "Frontal" sind allerdings nur noch wenige Restkarten vorhanden. Erwartet werden hier bis zu 900 Besucher, am besten alle in bayerischer Tracht, wie sich Timm Hartwig wünscht.

Wer keinen Tisch mehr ergattert, der kann sich am Sonntag, 23. September, mit freiem Eintritt ins Festzelt trösten, denn dieser Tag soll ein Fest für die gesamte Gemeinde werden. "Wir hoffen sehr, dass die Leute unsere vielen Angebote und Mitmachaktionen auch gerne annehmen", meint Uwe Hartwig.

Das Motto des sonntäglichen bunten Treibens im Festzelt von 10 bis 14.30 Uhr lautet "Kulturelles Wake Up": Es gibt einen Kunsthandwerkmarkt mit Treibholzarbeiten, Gestricktem, fruchtigen Häkeleien, eine Filzwerkstatt, Papierkunst, Keramik, Vogelhäuschen, Kuchen im Glas und Schmuck. Die jüngeren Gäste kommen in ihrem eigenen Bereich mit Schminken und Zöpfe flechten auf ihre Kosten, und auch in kulinarischer Hinsicht sollte niemand darben müssen. Das klassische Weißwurstfrühstück ist selbstredend obligatorisch, Mittagessen, Kaffee und Kuchen werden anschließend aufgetischt.

Das bereits im vergangenen Jahr beliebte "Hexnhäusel" mit KVK-Fanartikeln und personalisierten Andenken, wird um kleine Holzherzen ergänzt, in die man sich Namen oder Botschaften einätzen lassen kann.

Was die Livemusik angeht, so setzen die Organisatoren am Sonntag ganz auf hiesige Talente: "Friday Underground" tritt auf, ebenso das Jugendblasorchester "Windstärke 08" sowie der Chor "Germania Rocks". "Wir wollen einfach auch gerne örtliche Vereine, Gruppen und Chöre unterstützen", betont Alexandra Sattler. Diese wiederum hätten sich über die Möglichkeit zum Auftritt sehr gefreut. Eine Win-win-Situation sozusagen, von der hoffentlich auch die Veranstalter selbst profitieren werden. Falls diesmal am Ende etwas in der Kasse bleibt, ist eine neuerliche Auflage nicht ausgeschlossen.

Info: Oktoberfest am 22. und 23. September auf dem Parkplatz am Freizeitbad. Restkarten für den Samstagabend mit "Frontal Party Pur" (verlängerter Fährbetrieb nach Ladenburg) unter: www.kvkummetstolle.com.