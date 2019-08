Ob man es ruhiger mag oder rundgehen lassen will: Auf der Weinheimer Kerwe konnten die Besucher am Wochenende den Rummelplatz unsicher machen, auf den Tischen und dem Boden tanzen oder es sich richtig schmecken lassen. Foto: Peter Dorn

Von Nadine Rettig

Weinheim. Schon kurz vor 20 Uhr wälzte sich am Samstagabend eine Menschenmenge vom Alten OEG-Bahnhof hoch in die Altstadt, um dort den Abend auf Weinheims Kerwe zu verbringen. "Ein paar Getränkestände auf dem Weg wären zur Stärkung eigentlich auch gar nicht schlecht", scherzte ein Besucher. Bei den schwülen Temperaturen schien man sich den Besuch der Kerwe durch den anstrengenden Aufstieg erst verdienen zu müssen.

Doch oben angekommen gab es schließlich nicht nur die wohlverdienten Getränkestände, sondern auch sommerlichen Flair und beste Stimmung. Von allen Seiten erklang Musik. Mal die typischen Sommerhits in voller Lautstärke, an anderen Ecken ruhigere Klänge. Für jeden Besucher hielt die Kerwe das Passende bereit. Am Marktplatz herrschte schon früh dichtes Gedränge, und die Restaurants und Cafés wurden zum Umschlagplatz für gemütliche Gespräche.

Auch am Hutplatz feierten alle Generationen gemeinsam. Urlaubsgefühle lösten die Loungemöbel aus, auf denen es sich viele Besucher mit ihren Cocktails gemütlich gemacht hatten. Wer eine einmalige Erinnerung schaffen wollte, der konnte sich in der Selfie-Ecke betätigen und sich mit allerhand Utensilien schmücken. Ob pinke Perücke, Trachtenhut oder aufblasbare Gitarre - die Selfies wurden so bunt wie die Kerwe selbst.

Dass die Kerwe ein Fest für alle Generationen ist, zeigte sich auch im Gerberbachviertel. Auf dem Weg dorthin konnten die jüngsten Besucher entscheiden, ob sie lieber die steile Treppe oder die Abkürzung über die dortige Rutsche nehmen wollten. Das Holzbauwerk begeisterte aber auch Erwachsene: Groß und Klein rutschten gegen einen kleinen Obolus hinein ins Vergnügen.

Davon gab es in dem urigen Viertel allerhand. Im Kerwehaus herrschte von Beginn an Hochbetrieb. "Wir haben das Haus hier durchgehend voll besetzt", freute sich Gabi Lohrbächer-Gérard, die Frau des Vorsitzenden des Heimat- und Kerwevereins "Alt-Weinheim", der das Kerwehaus seit Jahren betreibt. Für Stimmung sorgte das Duo "Sattler", das schon um kurz vor 21 Uhr die ersten Besucher mit Hits wie "Wann wird’s mal wieder richtig Sommer" auf den Bierbänken mittanzen ließ.

Auch wenn solche Bilder zumindest entfernt ans Oktoberfest erinnerten, kann die Großveranstaltung in München nicht mit der Weinheimer Kerwe mithalten. Das findet zumindest Rolf Müller. Er lebt nun zwar schon seit einiger Zeit in Weinheim, doch davor war er jahrzehntelang in der bayerischen Landeshauptstadt zu Hause. Sein Fazit fällt dabei klar aus: "Das Oktoberfest ist nicht so schön wie die Weinheimer Kerwe. Das Fest hier ist viel persönlicher und hat viel mehr Charme."

Leuchtende Lichter und strahlende Gesichter gab’s am Samstagabend im Schlosspark. Foto: Peter Dorn

Auch für Wolf-Karsten Albert ist die Kerwe in jedem Jahr ein Muss. "Das gehört einfach dazu. Für einen Weinheimer ist das eine Selbstverständlichkeit", findet er. Wer den Abend gerne etwas ruhiger ausklingen lassen wollte, konnte sich auf der Schlossterrasse südländlichen Klängen hingeben. Roberto Moreno ließ dort unter anderen das Ehepaar Ursula Wicht und Valentin Sauter tanzen. Beide waren von der Organisation hellauf begeistert. "Da haben die Verantwortlichen wirklich einen Volltreffer gelandet", lobte Sauter die Betreuung durch die Straußwirtschaft "LOL" und der Kochkultur.

Im restlichen Schlosspark sorgte unterdessen die "Nacht der tausend Lichter" für magische Momente. Teelichter und Lampions erhellten den Park, viele der Besucher machten es sich auf Decken gemütlich und ließen die Stimmung auf sich wirken. "Wunderschön", flüsterte eine Besucherin ihrem Begleiter am Ufer des Sees im Park zu. Auch dieser war von Lichtern gesäumt, auf dem Wasser trieben zahlreiche Lampions. Und während die Besucher im Schlosspark die ruhige Atmosphäre genossen, wurde in der Altstadt weiter ordentlich gefeiert.

Während andere feiern, sind sie normalweise im Dauereinsatz: die Sicherheitskräfte von Polizei, Freiwilliger Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK). Doch trotz eines besonders am Samstagabend großen Besucheransturms fällt die Zwischenbilanz der Helfer und Ordnungshüter ungewöhnlich positiv aus.

"Es gab keine größeren Zwischenfälle", sagten ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim und Stadtsprecher Roland Kern am Sonntagabend übereinstimmend. Auch das Ordnungsamt der Stadt hat demnach keine größeren Probleme registriert. "Wir sind wirklich rundum zufrieden", so Kern. Allein am Samstag hätten schätzungsweise 20.000 Menschen die Kerwe in der Altstadt besucht, am gesamten Wochenende seien es bis zu 30.000 Gäste gewesen. "Das sind vielleicht sogar Rekordzahlen", vermutete Kern.

Trotz des großen Besucherandrangs am Samstagabend waren die engen Gassen im Gerberbachviertel nicht überfüllt - auch dank ausgewiesener Rückzugsräume. Foto: Peter Dorn

Trotzdem habe auch in den engen Gassen des Gerberbachviertels kein Chaos geherrscht. Die im Sicherheitskonzept festgelegten "Rückzugsräume" ohne Stände hätten sich bewährt, so Kern. "Durch die Schlosspark-Illumination haben sich die Besuchermengen auch am Samstagabend gut verteilt."

Mit der durch die Jugendfeuerwehr organisierten Veranstaltung war auch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zufrieden - vor allem, nachdem bei der "Nacht der 1000 Lichter" im vergangenen Jahr wegen anhaltender Trockenheit LEDs eingesetzt werden mussten. "Die Veranstaltung ist gut angekommen", sagte Ralf Mittelbach, Kommandant der Abteilung Stadt, am Sonntag.

Darüber hinaus habe die Wehr zu keinen größeren Einsätzen ausrücken müssen - weder im Kerwegebiet noch im Rest Weinheims. Zwei Ausnahmen gab es: eine Suchaktion nach einem möglicherweise verletzten Fußgänger auf der A5 nahe Hirschberg und einen Brand in der nahe gelegenen AVR-Anlage. "Von mir aus kann es gern so ruhig bleiben", sagte Mittelbach, "auch für den Rest des Jahres."

Drei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sind während der Kerwetage im Alten Rathaus am Marktplatz stationiert. Auch der DRK-Ortsverband Weinheim ist dort vertreten und hat eine Sanitätsstation in der Evangelischen Stadtkirche eingerichtet. Trotz der friedlichen Feier seien die Sanitäter bis Sonntagnachmittag 50 Mal gerufen worden, sagte Kevin Stiller von der Einsatzleitung. "Die Anlässe waren dabei sehr unterschiedlich - von Blasen über Schnitte bis zu Platzwunden."

20 Helfer vom DRK sind jeden Tag im Einsatz, vom Nachmittag bis in die späten Nachtstunden: Am Samstag seien die letzten Freiwilligen um kurz nach 3 Uhr nach Hause gegangen, so Stiller am Sonntag. "Heute ging es dann um 15 Uhr wieder los." Auch wenn die Zahl der Hilfeleistungen im Vergleich zum Vorjahr nicht zurückgegangen sei, könne sich das Team nicht beklagen: "Wir haben viel Spaß miteinander", sagte Stiller. Neben den von der Stadt gesponserten Essensgutscheinen fürs Kerwehaus sorgte dafür auch ein asiatisches Restaurant: "Die haben uns heute etwas zu essen vorbeigebracht, das hebt natürlich die Stimmung." (fjm)